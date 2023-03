Gospodăriile care nu vor renunța la instalațiile de gaze vor fi sancționate în Marea Britanie

Gospodăriile din Marea Britanie urmează să fie penalizate dacă renunță la sistemele de încălzire pe bază de gaze, decizia făcând parte din planul NetZero al Guvernului Sunak, informează The Telegraph.

Miniștrii intenționează să revizuiască regulile de subvenție, astfel încât gazul să fie relativ mai puțin atractiv în comparație cu electricitatea, în încercarea de a stimula absorbția energiei verzi și de a grăbi sfârșitul combustibililor fosili. Propunerile riscă să forțeze creșterea facturilor la gaze cu până la 100 de lire sterline pe an, în timp ce costurile cu electricitatea vor scădea.

Vorbind miercuri, Grant Shapps, secretar de stat pentru securitatea energetică și zero net, a declarat: „Dacă dorim ca oamenii să treacă la o economie bazată pe electricitate, ar fi mai bine ca [taxele] să fie transferate pe partea de gaz. „Îmbunătățește automat perspectivele unei economii conduse de electricitate."

Electricitatea este considerată o opțiune mai ecologică, deoarece poate fi generată din surse regenerabile, cum ar fi panourile solare și turbinele eoliene. În schimb, gazul eliberează carbon în atmosferă atunci când este ars. Măsurile fac parte din planurile ample stabilite joi de Guvern pentru a consolida aprovizionarea cu energie curată pe termen lung.

Un obiectiv cheie al schimbării este acela de a încuraja gospodăriile să treacă la pompe de căldură electrice și să renunțe la cazanele pe gaz natural, o sursă majoră de emisii de dioxid de carbon, pe fondul absorbției slabe până acum. Cu toate acestea, absorbția pompelor de căldură - singura alternativă disponibilă în prezent pe piața de masă - a fost lentă până acum, unele gospodării ezitând cu privire la costul lor ridicat și la perturbarea pe care o poate provoca instalarea.

Comentând noile decizii ale Guvernului Sunak, jurnalistul Allister Heath a scris în The Telegraph, citat de R3Media, că dacă vor continua să forțeze oamenii să facă tranziția spre „net zero", oficialii britanici se vor trezi cu o revoltă. În articolul „Net Zero este un cal troian pentru distrugerea totală a societății occidentale", Heath argumentează că obligarea oamenilor la o „economie eco" va duce la mii de locuri de muncă pierdute și sărăcie.

„Dându-i suficient timp, o tranziție fără probleme la mașini cu zero emisii, care nu afectează calitatea vieții sau buzunarul unei persoane este extrem de posibilă. Nu același lucru se poate spune despre trecerea la pompe de căldură, transportul aerian decarbonizat, construcția cu emisii scăzute de carbon sau dietele bazate pe carne mai puțină. Acestea vor ajunge probabil să fie exploziv de scumpe și nepopulare. În cele din urmă, vom descoperi un nou mod de a alimenta avioanele, dar nu unul care să fie viabil din punct de vedere comercial până în 2050. Publicul se va dezlănțui dacă fiecare casă este forțată să cheltuie o sumă din cinci cifre pentru a moderniza un sistem de încălzire care nici măcar nu funcționează corect când devine foarte frig sau dacă vacanțele în străinătate sunt efectiv interzise", a scris el.

Jurnalistul britanic spune că trebuie renunțat la extremiștii eco care vor să folosească mișcarea „green" pentru a controla populația și care au o perspectivă cvasi-religioasă asupra subiectului. În caz contrar, cetățenii se vor revolta masiv.

„Al doilea fel de ecologiști este format din obsedați de control care au preluat și au deformat o cauză măreață. Ei nu vor să salveze planeta, cât vor să-i controleze pe locuitorii ei. Ei iubesc politica netzero - o viziune incapabilă de nuanțe, schimburi și analize cost-beneficiu - pentru că este formă de planificare centralizată. Sunt mereu dezamăgiți de oamenii reali și individualismul lor.

Mulți au adoptat o viziune woke, cvasi-religioasă, asupra lumii: am „păcătuit" prin răul făcut Gaiei, trebuie să ne pocăim, să ne auto-flagelăm. Cred în „descreștere" și o formă ciudată de autarhie feudală.Nu le place libertatea și nu vor să alegem unde să locuim, ce să cumpărăm, ce să mâncăm sau unde să ne trimitem copiii la școală. Vor să reducă mobilitatea. Guvernul galez a interzis construirea de drumuri. Un ministru francez a cerut sfârşitul casei individuale: ar trebui să fim forţaţi cu toţii în apartamente pentru a ne minimiza amprenta de carbon, o cauză susţinută acum de unii comentatori din Marea Britanie.

Fanaticii net zero au depășit deja limita. Politicienii noștri trebuie să rupă de acești extremiști, altfel vor declanșa o revoltă populară care va face Brexitul să pară o adunare a tehnocraților de la Davos."

