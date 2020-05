Guvernul analizeaza doua variante de sprijin pentru turism: acordarea de granturi in suma fixa si vouchere

Ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos, a afirmat luni ca, in ceea ce priveste turismul, sunt doua variante de sprijin care sunt analizate, respectiv varianta acordarii de granturi in suma fixa si varianta voucherelor de turism, una dintre acestea urmand sa fie adoptata de Guvernul Romaniei.

"Sunt doua variante de lucru: este varianta de lucru a grantului in suma fixa, unde vor intra si societatile din turism, si mai exista in discutie varianta voucherelor de turism pentru cei care sunt consumatori de servicii de turism. Una dintre aceste variante ar urma sa fie adoptata de catre Guvernul Romaniei, astfel incat si turismului sa i se acorde partea de sprijin, fiind un domeniu destul de afectat in aceasta perioada si care are nevoie de solidaritatea noastra pentru ca sa isi poata porni activitatile", a declarat, luni, ministrul Fondurilor Europene, Marcel Bolos.

Acesta a mentionat ca bugetul de sprijin si interventie din fonduri europene destinat IMM-urilor este de circa un miliard de euro, dupa o serie de negocieri derulate cu Comisia Europeana. "Este foarte asteptat de intreprinderile mici si mijlocii pentru a le sprijini in restartarea activitatii, ele fiind afectate in aceasta perioada de criza COVID-ului. Vestea buna este definitivarea valorii acestui fond, de 1 miliard de euro, si eu cred ca, in urmatoarea perioada de timp, se va aproba la nivel de Guvern modalitatea prin care acesti bani vor ajunge la IMM-uri", a explicat Bolos. El a precizat ca sunt in lucru unele variante de sprijin.

"O prima varianta este un grant in suma fixa, proportional cu cifra de afaceri, care se acorda intreprinderilor mici si mijlocii pentru restartarea activitatii - de exemplu, 10.000 de euro la cifra de afaceri de 100.000 euro sau 20.000 euro la cifra de afaceri de 200.000 euro, dar acest lucru se va hotari la nivel de Guvern. A doua varianta de lucru este cea a granturilor pentru investitii care pot sa mearga pana la 200.000 euro, in functie de valoarea investitiei pe care ar urma sa o implementeze beneficiarul. Sunt, asadar, variante de lucru pe care le discutam la nivel de Guvern. Este si o a treia varianta, aceea a voucherelor de consum sau a voucherelor pentru IMM-uri, care ar presupune, de asemenea, sprijin in suma fixa pentru integrarea in munca a celor care in aceasta perioada au fost in somaj tehnic si au contractele individuale de munca suspendate", a adaugat ministrul Fondurilor Europene.