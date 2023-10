Henry Kissinger, semnal de alarmă cu privire la inteligența artificială. Oamenii ar putea fi înlocuiți de roboți în 5 ani

Henry Kissinger a descris inteligența artificială drept "cea mai mare provocare a timpurilor noastre", prezicând că omenirea ar putea fi înlocuită de mașini în următorii cinci ani.

Fostul diplomat de rang înalt a făcut aceste comentarii în fața lui Mathias Döpfner, CEO al Axel Springer. O înregistrare video a conversației a fost publicată de Welt TV, parte a ziarului german Die Welt.

De la lansarea ChatGPT de la OpenAI în noiembrie 2022, potențialul inteligenței artificiale s-a manifestat puternic, amenințând să înlocuiască oamenii în unele locuri de muncă, în special cele cu „gulere albe", a relatat anterior Insider.

Locurile de muncă în tehnologie, mass-media, drept, analiza studiilor de piață, educație, comerț, design grafic, contabilitate și servicii pentru clienți se numără printre cele mai expuse riscului de a fi înlocuite de inteligența artificială, au declarat anterior experții pentru Insider.

Kissinger, care are 100 de ani, a declarat că este îngrijorat de faptul că inteligența artificială ar putea deveni atât de puternică pe termen lung încât să ducă la un rezultat de tip SF, în care oamenii să servească mașinile - și nu invers.

"Cred că acest lucru poate fi evitat, dar numai prin înțelegerea esenței acestei inteligențe, care va fi, de asemenea, capabilă să își genereze propriul punct de vedere", a spus el.

Kissinger a scris împreună cu fostul director executiv al Google Eric Schmitt și cu informaticianul Daniel Huttenlocher o carte despre inteligența artificială, "The Age of AI and Our Human Future", în care a explorat modul în care inteligența artificială poate schimba relațiile noastre cu cunoașterea, politica și societatea.

El este în curs de a scrie o a doua carte pe această temă.

"Este marea provocare a viitorului nostru și, la acest nivel, este în interesul Chinei și al altor țări avansate și, în cele din urmă, al tuturor țărilor, să se alăture, pentru că, altfel, se află în mâinile unor mașini pe care nu le înțeleg", a spus el.

Principala temere a lui Kissinger este inteligența artificială generativă - algoritmi, cum ar fi cel al ChatGPT, care creează conținut pornind de la simple indicații și context - și procesul prin care aceasta dobândește și generează cunoștințe.

"Odată ce aceste mașini vor putea comunica între ele, ceea ce se va întâmpla cu siguranță în cinci ani, atunci devine aproape o problemă de supraviețuire dacă specia umană își poate păstra individualitatea în fața acestei competiții", a spus el.

Kissinger a declarat că a început să încerce să reunească oameni de știință bine intenționați pentru a promova cauzele libertății și coexistenței în lume.

"Trebuie făcut acest lucru", a spus el, adăugând: "Nu se face pentru că [inteligența artificială] nu este încă înțeleasă".