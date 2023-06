Homosexualii LGBTQ+ de la Marșul New York Pride scandează: "Suntem poponari, venim după copiii voștri" VIDEO

La un marș al "mândriei" LGBTQ+ din New York homosexualii au scandat textual: "Suntem aici, suntem poponari (queer), venim după copiii voștri".

Departe de a fi o înclinație naturală a oamenilor către disforia de gen pe care simt că trebuie să o exprime de dragul sănătății lor mintale, mișcarea trans este compusă în cea mai mare parte din "trans trenders" - Oameni care se alătură unei mișcări politice pur și simplu pentru că vor să simtă că aparțin. Efectele acestei tendințe devin din ce în ce mai evidente în școlile publice din statele albastre.

Statul New Jersey a fost de departe unul dintre cele mai agresive paradisuri albastre când vine vorba de ideologia de gen în educație. NJ a început cu reguli districtuale despre care au spus că au fost concepute pentru a preveni discriminarea împotriva "elevilor trans". Aceste reguli includeau încurajarea utilizării pronumelor preferate de către personal. În cele din urmă, politicile s-au extins pentru a include numeroase planuri și programe de lecții și programe bazate pe gen, precum și restricții asupra profesorilor care le cer să păstreze identitatea trans a elevilor un secret față de părinți.

Populația de elevi din NJ, chestionată anonim, a început anul 2019-2020 cu doar 16 copii cu identificare trans. Trei ani mai târziu, după ce programele de ideologie de gen au fost introduse pe scară largă, populația trans de elevi a crescut vertiginos la 675; aceasta este o creștere de 4000%.

Lecțiile bazate pe gen din New Jersey au fost acuzate de grupuri de părinți că sunt anti-biologice și, de asemenea, grafice și nepotrivite pentru grupele de vârstă cărora li se adresează. Școlile din New Jersey au fost demascate în trecut pentru că s-au angajat în lecții sexualizate și propagandă ideologică de gen pentru copii încă de la grădiniță. Standardele din New Jersey prevăd că:

Până la sfârșitul clasei a doua, elevii ar trebui să înțeleagă modalitățile prin care oamenii își exprimă genul și modul în care stereotipurile legate de rolurile de gen pot limita comportamentul. Elevii din clasa a cincea învață despre sentimentele romantice și sexuale, masturbare, schimbările de dispoziție și momentul pubertății. Iar elevii de clasa a opta ar trebui să cunoască definițiile sexului vaginal, oral și anal și să identifice metodele de contracepție pe termen scurt și pe termen lung și metodele de sex mai sigur.

În Oregon, mai multe districte școlare cer acum copiilor de la vârsta grădiniței să treacă prin cursuri de formare privind identitatea de gen și orientarea sexuală. Lecțiile se aliniază la standardele la nivel de stat, deși unele districte școlare se opun curriculumului. În California, districtele școlare sunt acum încurajate să promoveze conținutul pornografic LGBT în cărți precum "Gender Queer". Democrații spun că aceste cărți sunt menite să îi ajute pe elevi să își "exploreze sexualitatea".