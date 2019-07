Horoscop 19 iulie 2019. Zodia care trece printr-o criza majora!

BERBEC Astazi trebuie sa fii foarte atent, la viteza cu care te misti, la propriu si la figurat. Incerci sa stabilesti un echilibru temporar intre activitatea zilnica si dorintele tale personale. Astazi aspectele generale ale horoscopului tau arata ca preocuparea majora este sa mentii status quo - poate este vorba o situatie sau o pozitie actuala care te avantajeaza. Nu tot ceea ce este nou este si mai bun. Uneori, vorba proverbului, dam vrabia din mana pentru cioara de pe gard. Incearca sa nu te comporti ca in proverb.

TAUR Dimineata este aglomerata, dar esti optimist si motivat in ceea ce faci. Primesti un premiu pentru atitudinea ta pozitiva, o veste buna, mai pe seara. Foloseste mai mult logica, nu intuitia! Trebuie sa fii foarte atent la cheltuielile facute aiurea si cu gandul in alta parte, este vineri, zi rituala de cumparaturi saptamanale. Cel mai bine ar fi sa iesi in oras fara bani si carti de credit. Plimba-te, nu cheltui! Ultima parte a segmentului de timp, pe seara, are o componenta nelinistitoare, din cauza influentei Lunii. Iti faci griji, de fapt fara motiv, pentru ca intotdeauna te-ai descurcat. Mai ales cand esti cu spatele la zid!

GEMENI Totul trece, nu spera si nu ai teama! Astazi poti aborda cu succes problemele urgente, de actualitate. Este un prilej bun pentru cumparaturi strategice. Cumpara acum, maine e mai scump! Ai nevoie permenta de bani ca sa-ti satisfaci micile si mai marile capricii, dar acest lucru este un motor si o motivatie. Vremea de vara capricioasa, te avantajeaza si te inspira sa incepi noi proiecte, sa ai noi idei. Esti intr-o perioada creativa. Daca te-ai apucat sa scrii este foarte bine. Daca ai terminat este si mai bine. Ai din nou trairi pozitive si o dispozitie strengareasca!

RAC La inceput de saptamana, ambianta este placuta si linistita. Crezi ca poti aborda unele persoane, ca ai putere de convingere. Este doar o parere, dar norocul este de partea celor indrazneti! Dedica ziua rezolvarii problemelor importante, insa nu forta in rezolvarea rapida a unor situatii. Lasa timpul sa lucreze. Perioada in discutie este pentru cei nascuti sub semnul Racului o perioada splendida ca sa admire natura direct, sau pe... monitor. O mica suparare, dar pe total ziua de astazi iti este favorabila. Vorbe si barfe, dar nu trebuie sa le dai nici o importanta. Ia, din timp, masurile care se impun, ca sa nu intri in criza de timp.

LEU Schimbari importante sunt in vedere. Pregateste-te de un viraj, de o noua directie in viata ta sentimentala, sau in obiceiurile si preferintele tale! La serviciu, insa, nu se schimba nimic! Nu lua decizii importante in aceasta perioada. Vesti bune de departe. Un alt semn de foc te poate ajuta intr-o problema delicata si/sau de serviciu. Astrele te favorizeaza, totusi, in domeniile legate de proprietate si speculatii financiare. Trebuie sa dai dovada de tarie de caracter si sa-ti impui punctul de vedere, de cate ori stii cu siguranta ca ai dreptate.

FECIOARA Primesti o veste de la un fost coleg care acum lucreaza in strainatate. Peste tot sunt probleme, realizezi cu resemnare! Dedica ziua lucrurilor obisnuite si mai ales nu cheltui multi bani! O zi inspirata, mai ales pentru promovarea intereselor personale. Evita sa amesteci lucrurile. Sfaturile bune duc la rezultate bune. Sprijina-te pe prieteni. Un prieten, la randul sau, iti solicita ajutorul. O perioada buna, pe care o meriti. Metodic si cu geniul detaliului cum esti - ai certe calitati pe care perioada aceasta de timp, ziua de astazi le pune in valoare.

BALANTA Esti un pic prea insistent in a-ti sustine opiniile si cauza. Nu te grabi, nu fii nerabdator, toate se intampla la timpul lor. Nu exista urgente absolute, decat la spitalul de urgenta! In rest sunt conventii si inchipuiri. Nu te forta inutil si pagubos! Astazi, domeniul sentimental, dragostea, este bine aspectata. Fa-ti putina reclama in anturaj, ca nu strica. Dimineata, nu trebuie sa schimbi nimic din ceea ce ai de gand sa faci, urmeaza-ti planurile ca si cand nu s-ar fi intamplat nimic. Poti sa fii linistit, in perioada urmatoare nu prea poti sa ai surprize neplacute!

SCORPION Este una dintre zilele acelea in care toata lumea te asculta si te ia in serios. Nu profita ca sa-ti plasezi cinismele si rautatile. Incearca sa cooperezi si sa vezi partea plina a paharului! Finalizezi, in sfarsit, dimineata, in conditii bune, o parte din afacerile care ti-au dat atata bataie de cap. Pozitia lui Venus indica prieteni noi si legaturi reusite, dar neconsistente. Vesti de departe, consulta e-mail-ul, reteaua, sau mai prozaica cutie de scrisori. Castig de bani si noroc la joc, dar nenoroc in amor! In aceasta perioada trebuie sa dai dovada de o oarecare hotarire in ceea ce spui si mai ales in ceea ce faci.

SAGETATOR Astazi risti sa fii mai distrat si mai confuz decat de obicei, mai preocupat. Independenta ta economica, liberatatea ta particulara sunt in pericol si te gandesti numai cum sa le salvezi! Ia-o mai usor, nu te ambala peste masura, ca nu este cazul. O veste asa-si-asa iti indreapta atentia catre o relatie sau o afacere din trecut. Astazi nu lua decizii importante si nu programa intalniri. Limiteaza-te la activitatile de rutina si la oamenii pe care ii cunosti foarte bine. Trebuie sa fii intelegator si diplomat, sa aratati consideratie si spirit de cooperare, ca sa eviti o serioasa deceptie sentimentala.

CAPRICORN In acesta zi de vineri te simti bine, pentru ca pari a fi in relativa siguranta, iar evenimentele care te privesc sunt previzibile. Atata vreme cat te simti confortabil, nu schimba nimic! Ziua este favorabila proiectelor de afaceri, deciziilor importante. Seara relaxanta si confortabila. Gandurile te poarta catre noi zari. La propriu si la figurat. Insa, in aceasta perioada orice angajament, orice regula devine brusc o povara. Totusi disciplina si perfectionismul inerente zodiei - in Capricorn sunt multi generali si conducatori de state si guverne - te ajuta sa-ti ordonezi simtamintele si planurile.

VARSATOR Se schimba vremea si vremurile! In acesta zi de vineri vezi cu alti ochi pe cei din jurul tau tau. Redu ritmul activitatii, fa un pact cu timpul si ocupa-te de tine, de interesele tale! Astazi nu te intalni cu persoane pe care nu poti sa le suferi. Esti intr-o criza de sinceritate, de fapt putin iti pasa de mutrele lor lungi, si lucrul asta este evident pentru preopinenti. Este cazul sa nu mai fii asa de incordat(a) si tensionat(a). Relaxeaza-te si incerca sa nu mai porti de grija altora, mai ales ca, pana la urma, mai mult ii incurci decat ii ajuti. O perioada de timp care este propice pentru planuri de viitor.

PESTI Efortul din ultimul timp si oboseala acumulata se fac simtite in acesta zi de vineri. Trebuie sa-ti planifici activitatea, secvential si fara eforturi, si, daca este cazul, sa iei masurile necesare! Un procent din zodia Pestilor poate sa aiba ceva probleme. Problemele si necazurile sunt generate chiar de acvariul in care traiesti si inoti. Si sunt de natura si din cauza utopiei si incapatanarii traditionale a nativilor din zodia acvatica! Oricum in prima parte a zilei si mai ales in jurul pranzului, comunicarea este avantajata, asa ca poti sa te proptesti in fata biroului sefului si sa-l somezi sa-ti mareasca salariul, sau sa te trimeata la o perfectionare la Paris. Daca se uita urit la tine, spune ca ai glumit!