Horoscopul verii astronomice 2019: Ce aduce nou solstitiul de vara in functie de zodie

21 iunie este ziua solstitiului de vara si ziua in care intram oficial, din punct de vedere astronomic, in sezonul de vara 2019. Din punct de vedere astrologic, ziua solstitiului de vara este ziua in care Soarele intra in zodia Rac.

Vara astronomica 2019 are si provocarile ei, insa le poti evita cu gratie daca ramai realist. Vara 2019 te invita sa ramai cu picioarele pe pamant si cu ochii deschisi. Ce aduce acest solstitiu pentru fiecare zodie in parte afla in continuare.

Berbec: Prioritatea verii - DRAGOSTEA

Esti captivat de munca ta, de schimbarile care au avut loc pe plan profesional, de responsabilitatile pe care ti le-ai asumat. Dar ar trebui sa acorzi o atentie deosebita si celor dragi tie. Nu-ti neglija viata emotionala. Comunica mai des cu prietenii tai, cu familia si cu partenerul de cuplu. Dispozitia romantica se va accentua de la sfarsitul lunii august, spre mijlocul lunii septembrie, finalul de sezon estival gasindu-te intr-o relatie stabila, solida.

Daca esti singur, nu-ti neglija viata personala. Accepta invitatiile in oras, imbogateste lista de prieteni si cunostinte. Sunt sanse ca pana la sfarsitul verii sa iti intalnesti jumatatea. Nu-ti pierde rabdarea si fii cu ochii deschisi!

Sfatul verii:

Uita de grijile vietii profesionala si indreapta-ti atentia spre familia pe care ai neglijat-o in ulitma vreme. Ai o mare oportunitate sa te apropii din nou de cei dragi si sa petreci o vara minunata alaturi de ei.

Taur: O vara plina de AMOR

Vara aceasta inseamna pentru tine multa dragoste. Comunicarea cu persoanele dragi este la cote inalte. Petreci foarte mult timp alaturi de familie, prieteni, persoana iubita. In cuplu reaprinzi flacara pasiunii si totul este la cote "periculos" de erotice. Sfarsitul verii te prinde la fel de sarmant si de cuceritor, iar partenerul este subjugat total de felul tau seducator de a fi.

Daca esti singur, indrazneste mai mult. Doar curajosii au sanse de success. Exprima-ti sentimentele fara teama, pune-ti in valoare sarmul. Nu ramane blocat in greselile trecutului. Treci peste ele si actioneaza! Vei vedea ca atat timp cat ai incredere in tine, iti scoti in evidenta punctele forte, ai sanse mari sa cuceresti.

Sfatul verii:

Nu grabi lucrurile! Fii atent la nevoile tale, dar nu le neglija nici pe ale celor din jurul tau!

Gemeni: Prioritatea verii - FAMILIA

Aceasta vara iti ofera prilejul sa acorzi o mai mare atentie intereselor personale, placerii si vietii sociale. Venus, aflat in semnul tau zodiacal, te invita sa stralucesti, iti creste senzualitatea si te face sa-ti doresti foarte multe. Nu ezita sa-ti folosesti farmecul personal pentru a reusi sa iti imbunatatesti situatia financiara, vizibilitatea si recunoasterea meritelor.

Daca esti singur, incearca mai intai sa ai grija de tine. Vezi ce-ti lipseste cu adevarat. Apoi pleaca in cautarea persoanei care iti poate satisface nevoile sufletului. Comunicarea este punctul cheie al reusitei. Cu cat transmiti mesaje mai clare, cu atat mai repede poti atrage langa tine persoanele potrivite pentru tine.

Sfatul verii:

Fa-ti o lista de prioritati in viata si evita sa te lasi purtat de impulsuri. Ai sanse astfel sa "bifezi" cat mai multe din lista.

Rac: Intelege ce vrei

Vara 2019 iti ofera prilejul sa faci o analiza a trecutului tau, sa treci in balanta plusurile si minusurile, sa inveti lectiile pe care le aveai de invatat. Stii bine ca ai probleme cu lipsa de intelegere si dificultati la incredere. Dar toate acestea pot fi depasite cu usurinta daca inveti sa te bucuri de viata si intelegi ce vrei cu adevarat. Comunicarea te ajuta sa te apropii de oameni, de rude, de prieteni si de cei dragi. Fa-ti planuri impreuna cu partenerul de cuplu, reanalizeaza-ti finantele si mergi inainte.

Daca esti singur, pune-ti in valoare talentele. Ai toate calitatile cu care poti cuceri persoana care iti place. Fii creativ, vorbeste deschis, mobilizeaza-te! Ai o aura speciala si seducatoare, profita de ea! Ramai cu picioarele pe pamant, elimina oamenii toxici din viata ta si elibereaza-te de negativtate. Poti intalni persoana speciala alaturi de care sa-ti construiesti un viitor solid.

Sfatul verii:

Clarifica-ti situatia: fie ca este vorba de planuri de viitor, fie ca este vorba de o relatie. Urmareste-ti interesele!

Leu: Iesi din umbra

Faci un pas inapoi. Renunti la planurile tale, la emotiile tale, chiar si la relatia ta. Te inchizi in tine. Simti ca este nevoie de o schimbare. Dar aceasta sa fie solutia? Se pare ca nu. Tu esti o persoana care are nevoie de atentia tuturor, care radiaza atunci cand este admirata, care se energizeaza din iubirea celorlalti. Iesi din umbra, comunica, schimba ce e de schimbat, insa la lumina. Daca e nevoie de schimbari in plan profesional, cere sprijinul partenerului . Te va intelege si te va sustine. Nu te ascunde!

Daca esti singur, renunta la ideea ca nu poti avea o viata personala implinita decat daca iti schimbi domeniul de activitate. Responsabilitatile profesionale s-ar trebui sa-ti stirbeasca din farmecul personal sau din capacitatile seducatoare. Nu ai nevoie decat de putin echilibru si de o mai buna organizare a sarcinilor profesionale, astfel incat sa-ti ramana timp si pentru cele intime.

Sfatul verii:

Nu iti pierde simtul realitatatii si increderea de sine. Indiferent de provocarile care apar, nu te lasa doborat! Daca le gestionezi cum trebuie, unele s-ar putea transforma in adevarate oportunitati!

Fecioara: Punct ochit, punct lovit!

Incepe vara si tie tot la munca iti este gandul. Ar fi bine sa-ti faci ordine in proiecte si prioritati si sa-ti dai, totusi, un ragaz ca sa te relaxezi. Ai nevoie de odihna pentru a putea sa te reconectezi si cu partenerul de cuplu, dar si sa iti incarci bateriile pentru alte tinte profesionale. Renunta si la ideea de a controla totul. Chiar nu poti fi tot timpul maestrul papusar. In plus, aceasta nevoie poate irita partenerul de cuplu. Macar incearca sa fii mai discret, daca nu poti renunta!

Daca esti singur, relaxeaza-te! Lipsa de incredere poate sabota atmosfera si iti poate sabota orice flirt. Extinde-ti orizonturile! Iesi mai mult, distreaza-te! Fii seducator! Pot aparea si cateva momente in care emotiile sa fie mult prea puternice, insa trebuie sa-ti mentii calmul.

Sfatul verii:

Nu va fi usor sa te imparti intre setea de iubire si nevoia de a performa profesional. Dar odihna este punctul cheie care te va ajuta sa te mobilizezi si sa reusesti!

Balanta: Ai nevoie de lumina

La inceputul verii e nevoie sa-ti pui ordine in sentimente. Ce vrei cu adevarat, ce iubesti cel mai mult? Esti pregatit sa faci acest inventar? Ar fi bine sa il faci. Ai nevoie de lumina! Poti lamuri foarte multe lucruri despre tine, despre partenerul de cuplu, despre ce poate fi hranit in relatia voastra si la ce trebuie sa renuntati pentru a continua impreuna intr-o maniera armonioasa si de bun augur.

Daca esti singur, este o perioada popice sa profiti de puterea ta de seductie. Sarmul natural te va ajuta sa aduci langa tine persoane interesante pe care le poti convinge cu usurinta ca puteti forma un cuplu de vis. Incearca, insa, sa nu fortezi lucrurile si sa lasi sa decurga totul cat mai natural posibil.

Sfatul verii:

Elibereaza-te de trecut, pune-ti ordine in sentimente. Fa un pas in spate si analizeaza. Ce trebuie sa pastrezi in viata ta, ce trebuie sa elimini! Vei vedea ce dinamica va avea viata ta!

Scorpion: Pastreaza-ti seriozitatea

Esti o fire foarte senzuala, iar aceasta vara te poate predispune la excese. Fii atent, insa, sa nu iti neglijezi partenerul de cuplu, in dorinta ta de a straluci pe toate fronturile. E nevoie sa clarifici lucrurile. Pofta ta de libertate si autonomie nu ar trebui sa afecteze armonia cuplului. Vorbeste sincer si deschis, pastreaza-ti seriozitatea si gaseste acele solutii care sa va multumeasca pe amandoi.

Daca esti singur, se anunta o vara pasionala. Esti campionul seductiei si ai o forta magnetica pe care putini o pot ignora. Nu ezita sa flirtezi, dar fii atent la excese. Nu exagera, nu face lucruri pe care sa le regreti mai tarziu. Fii precaut ca sa nu intri in bucluc!

Sfatul verii:

Fii politicos pentru a nu tensiona relatia de cuplu sau relatia cu prietenii. Stai mai mult la soare, pentru a te elibera de incordare.

Sagetator: O gura de aer proaspat

Emotii puternice ce incearca in aceasta vara. Libidoul, pofta de viata sunt in crestere. Simti nevoia de o gura de aer proaspat in relatia de cuplu. Vrei sa faci cateva schimbari intime care sa inlature rutina si sa creasca pasiunea. Ai la indemana toate instrumentele care te pot ajuta sa-ti condimenteze relatia. In plus, daca vorbesti sincer si deschis cu partenerul, vei avea si intreg sprijinul sau.

Daca esti singur, ai o senzualitate crescuta care aduna in jurul tau multi pretendenti. Ia-te, totusi, in serios si fa o selectie la standarde inalte. Altfel te poti trezi intr-o relatie dezamagitoare, care nu-ti satisface dorintele in niciun plan.

Sfatul verii:

Treci peste limitarile trecutului. Petrece mai mult timp analizand ce este mai potrivit pentru tine, ce iti aduce fericirea. Ai timp sa le faci pe toate.

Capricorn: Fa un pas inainte

Vrei mai multa armonie in viata de familie, dar pentru asta trebuie sa actionezi. Iesi din carapace si fa primul pas. Te vei apropia mult mai usor de cei dragi tie. In relatia de cuplu, te vei bucura de un libido crescut si vei reusi sa aduci mai multa pasiune intre tine si partener. Abandoneaza-te in vartejul iubirii.

Daca esti singur, pregateste-te pentru intalnirea cu o persoana speciala, care sa te faca sa visezi. Fii seducator, indrazneste mai mult, lasa-ti dorintele sa iasa din banalitate. Atitudinea va face diferenta. Nu este exclus ca pana la finalul verii sa incepi o poveste de dragoste care va face istorie.

Sfatul verii:

Esti o fire traditionalista careia nu-i plac schimbarile. Dar, uneori, schimbarea este esenta succesului in orice domeniu. Da voie noului sa intre in viata ta!

Varsator: Program full-time

Tu esti salvatorul umanitatii. Nici in aceasta vara nu ai vrea sa-ti iei o pauza. Vrei sa ii ajuti pe cei pe care ii iubesti. Lasi dorintele si nevoile tale pe ultimul loc, dar acest program full-time nu iti face, totusi, foarte bine. Trebuie sa pastrezi un simt al masurii intre timpul acordat satisfacerii nevoilor celorlalti si timpul in care iti acorzi atentie tie si relatiei tale.

Daca esti singur, familia te forteaza sa iti pastrezi simtul realitatii si sa vezi ce trebuie vazut. Nu te entuziasma fara sa ai motive reale de entuziasmare. Nu neglija detaliile atunci cand vrei sa incepi o noua pagina a vietii tale.

Sfatul verii:

Largeste-ti orizonturile, elibereaza-te de durerea trecutului! Este timpul sa lasi totul in urma si sa incepi ceva nou!

Pesti: Curenti calzi

Aceasta vara inseamna pentru tine mai mult timp pentru familie, prieteni si casa. Vrei sa fii alaturi de partenerul de cuplu, vrei mai multa armonie in doi. Discutiile sincere si deschise cu acesta vor creste efervescenta in cuplu, vor aduce mai multa senzualitate si intimitate.

Daca esti singur, este o perioada excelenta sa fii mai seducator, sa incerci lucruri noi. Dar, atentie, nu incerca sa fii extravagant. Poti aduce confuzie si chiar ii poti indeparta pe cei care si-ar dori o relatie cu tine. In dragoste, nu este, totusi, chiar totul permis! Unii oameni se pot speria si pot da inapoi.

Sfatul verii:

Nu incerca sa-i fortezi pe ceilalti sa-ti urmeze planurile fara sa ai o discutie serioasa cu persoanele pe care le iubesti. Concentreaza-t mereu pe ceea ce simti!