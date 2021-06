Idei de decorare a curtii in perioada Craciunului si a unui brad de Craciun in aer liber

Decoratiunile de curte pentru Craciun atragand privirile tuturor trecatorilor, si mai mult, face ca spatiul curtii sa arate ca in bazme. Exista multe idei de decorare pentru exterior, care pot infrumuseta si lumina curtea. Alegeti sa decorati cu reflectoare de lumini, ghirlande cu LED-uri sau figurine luminoase.

Decorati un brad de Craciun in aer liber

Pentru ca bradul este de fapt simbolul Craciunului, luati in considerare decorarea unuia in aer liber. Daca nu aveti un brad plantat, puteti achizitona un brad in ghiveci, sau un brad artificial de dimensiuni mai mari, 3-4 metri.

Acesta va lumina intreaga curte. Asigurati-va ca distribuiti luminile si printre ramurile nu doar pe ramurile exterioare pentru ca intregul brad sa fie luminat simetric. Puteti adauga decoratiuni de mari dimensiuni, globuri, cutii de cadou, reni luminosi, iar la baza o sanie cu Mos Craciun, impodobita cu ghirlande de lumini.

Decorati curtea cu animale

Pentru curtile mari, puteti alege animalele iluminate, pe care sa le asezati langa copaci, brad, sau tufisuri, pentru ca descriu caldura naturii in perioada sarbatorilor de iarna. Puteti opta pentru un grup de caprioare elegante, ursuleti etc. Daca alegeti reni, incercati sa creati o iluzie prin care sa para ca acestia trag sania lui Mos Craciun. Puteti alege si cerbi care stau in picioare, care pasc sau care se intind, sau puteti crea o sura din lemn, pentru a ilustra nasterea Mantuitorului.

O alta idee interesanta ar fi alegerea spiridusilor care umplu cadouri in ciorapul lui Mos Craciun. Sunt atar de multe idei diferite din care puteti alege, incat sigur ca va fi unul ideal care se va potrivi cu stilul si designul curtii.

Bile mari de lumini

Ideile de decorare a spatiilor din aer liber sunt tot mai indraznete, iar una dintre ele o face folosirea unor bile luminoase, care imita bulgarii mari de zapada.

Aceasta idee de decorare este inovatoare, si va fi un real succes daca optati pentru bile in diferite dimensiuni si le plasati direct pe gazon. Puteti sa le cumparati deja facute, sau puteti infasura cabluri de lumini in jurul unor bile de sarma.

Lumini in copaci

Inbunatatiti zona punand lumini in copacii din curte. Un copac cu lumini va straluci puternic si va fi o adevarata incantare pe toata perioada sarbatorilor de Craciun. Incepeti sa decorati crengile, apoi infasurati cablul in jurul tulpinei, pentru ca sursa de electricitate sa fie la sol. Daca nu aveti copaci in curte, puteti improviza asta, confectionad proprii copaci din sarma, sau lemn, pe care sa aplicati ulterior luminile. Alternati becurile sclipitoare cu becurile obisnuite pentru a adauga un plus de animatie.

Trasee conturate cu lumini

Iluminarea unor trasee ale curtii, sau a unor alei, vor face ca intrarea sa fie mai primitoare si mai frumoasa, motiv pentru care cei mai multi opteaza pentru aceasta varianta. Puteti ilumina gardul, cu lumini de plasa, sau cu cabluri cu LED, pentru a conduce oaspetii spre anumite zone ale curtii, cum ar fi catre foisor.

Lumini pe casa

Casele impodibite cu lumini au fost candva doar un vis, si o realitate pentru tarile mai bogate. Vestea buna este ca acum preturile sunt foarte variate si chiar si pentru un buget mai redus puteti achizitiona siraguri de lumini pentru a impodibi casa asa cum va doriti.

Aceste siraguri curgatoare, care pot imita turturii de gheata, sau zapada, se pot pune fie la geamuri, la balcon prinse de balustrada, sau chiar la marginea acoperisului. Pentru ca sunt de diferite dimensiuni si culori, ramane sa alegeti ce anume va avatajaza.

Decorarea portilor

Puneti fulgi de zapada si motive stelare pe porti pentru a intampina frumos oaspetii. De asemenea, le puteti monta chiar si pe la casa, sau le puteti agata de brazi sau de copaci, pentru a crea o imagine sclipitoare. Aceste motive luminoase vor atrage foarte mult atentia.

Un lucru foarte important, este sa pastrati o ordine cromatica pentru toate decoratiunile si luminile, sau sa alegeti culori calde, in nunate pale, daca nu aveti inclinatie spre design, pentru a nu deteriora imaginea de asamblu, si a o face sa arata total dezordonat.

Atarna ghirlanda pe garduri

Luminile in siraguri lungi sunt foarte utile pentru decorarea gardurilor, fiind foarte usor de infasurat intre stalpi. Adaugati coronite, fundite sau alte obiecte de decor pentru a va completa cu designul general.

Lasati luminile de gheata sa atarne peste garduri pentru a crea iluzia ca ninge.

Adaugati lumini care palpaie sau isi schimba culoarea. Orice decor de curte de Craciun devine animat daca adaugati acest timp de lumini sclipitoare. Luminile cu sclipire sau cele care isi schimba culoarea sunt becuri de tip LED sau in becuri incandescente.

Totodata este indicat sa va informati care sunt pasii pe care trebuie sa ii urmati atunci cand montati curcuitul de iluminat. Asigurati-va ca totul este realizat corect si ofera deplina siguranta. Apelati la un specialist, daca nu este domeniul in care excelati.