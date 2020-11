Igor Dodon i-a retras cetatenia fostului deputat Cristian Rizea. Republica Moldova poate sa-l extrădeze

Igor Dodon, actualul președintele al Republicii Moldova, i-a retras cetățenia fostului deputat Cristian Rizea.

"Dragi Romani infractorii pe care ii devoalez au platit milioane de euro mafiei politice din Moldova condusa de Igor Dodon si Vladimir Plahotniuc pentru a imi retrage in mod abuziv cetatenia Republicii Moldova! Ma voi lupta in instanta aici la Chisinau si sper cu ajutorul vostru si al lui Dumnezeu sa pot reusi! Adevarul Invinge Intotdeauna! ", a scris Cristian Rizea, cu putin timp in urma, pe Facebook.

Fostul deputatul şi-a schimbat numele în Cristian Mihai. Acesta se recomandă în Chişinău ca fiind director general al staţiei TV Realitatea din Moldova, post de televiziune derivat din postul românesc Realitatea TV, „controlat de Maricel Păcuraru".

Președintele Igor Dodon declara pe 29 octombrie că așteaptă o notă informativă din partea Agenției Servicii Publice și decizia Comisiei pentru problemele cetățeniei și acordării de azil politic de pe lângă Președintele Republicii Moldova, pentru a putea semna decretul privind retragerea cetățeniei moldovenești cetățeanului român Cristian Rizea.

În decembrie 2017, fostul deputat PSD Cristian Rizea a fost condamnat de Înalta Curte de Casaţie şi Justiţie la 4 ani şi 8 luni de închisoare cu executare într-un dosar în care a fost găsit vinovat de trafic de influenţă, spălare de bani şi influenţarea declaraţiilor. Politicianul a fost acuzat de DNA că a pretins în mod direct unui om de afaceri suma de 300.000 de euro, disimulată sub forma a două contracte de împrumut fictive.