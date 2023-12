In numele crizei climatice, Bill Gates cere guvernelor lumii să impună noile sale culturi și animale modificate genetic asupra planetei VIDEO

Prin intermediul unei companii numite "Breakthrough Energy", Gates speră să înlocuiască aprovizionarea cu alimente a lumii cu fructe, legume și produse din carne artificiale pe care le deține, oferindu-i practic un control total asupra hranei mondiale.

Compania "Breakthrough Energy" prin care Gates speră să realizeze această preluare globală a alimentelor este un colectiv de organizații fondate tot de Gates în 2015, care au ca scop eliminarea emisiilor de gaze cu efect de seră pentru a opri schimbările climatice.

Toate aceste organizații funcționează sub sigla Breakthrough Energy și includ diverse alte inițiative legate de încălzirea globală. Există, de asemenea, Breakthrough Energy Ventures (BEV), o firmă de capital de risc fondată de Gates și legată de Breakthrough Energy.

Bill Gates speech at Africa Climate Summit

Bill Gates is calling on governments around the world to use his genetically modified crops and livestock for "climate adaptation" through his new company Breakthrough Energy.

Source: NTV Kenya (YouTube) pic.twitter.com/aflL7SHbnJ