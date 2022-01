Inca o "teorie a conspiratiei" se adevereste: Vaccinarea, ca și boala Covid, poate genera anticorpi prin care organismul își atacă singur celulele!

Vaccinarea impotriva Covid, prin producerea in serie de proteina spike, care se plaseaza pe mebrana celulelor, făcându-le pe acestea din urmă să devină "mutante", poate declanşa un răspuns "de dereglare imunitară". Dar nu numai vaccinul, ci si infecţia prorpiu-zisă cu virusul care provoacă boala Covid, care se prelungeşte mult după infecţia iniţială.

In ambele variante, vaccinare sau infectare, raspunsul auto-imun se poate prelungi mult timp. "In ceea ce priveste strict infectarea, aceasta reactie auto-imună poate sa apară chiar şi în rândul persoanelor care au prezentat simptome uşoare, sau care nu au avut simptome", potrivit constatărilor unei echipe de oameni de ştiinţă de la Centrul Medical Cedars-Sinai din Statele Unite, publicate în Journal of Translational Medicine. "Când oamenii sunt infectaţi cu un virus sau alt agent patogen, corpurile lor eliberează proteine numite anticorpi care detectează substanţele străine şi le împiedică să invadeze celulele. În unele cazuri, însă, oamenii produc auto-anticorpi, ce pot ataca în timp propriile organe şi ţesuturi", scrie Science Daily.

Cercetătorii de la Cedars-Sinai au descoperit că persoanele care au fost anterior infectate cu SARS-CoV-2 prezintă, însă, o mai mare varietate de auto-anticorpi decât persoanele vaccinate, iar acetia pot persista până la şase luni după ce s-au recuperat complet. "Aceste tipare de dereglare imunitară ar putea sta la baza diferitelor tipuri de simptome persistente", a spus Justyna Fert-Bober, cercetătoare în cadrul Cedars-Sinai Smidt Heart Institute şi coautoare a studiului.

Unii dintre auto-anticorpi au fost asociaţi cu boli autoimune care afectează de obicei mai des femeile decât bărbaţii. În acest studiu, însă, bărbaţii au prezentat un număr mai mare de auto-anticorpi comparativ cu femeile. "Pe de o parte, această constatare este paradoxală, având în vedere că afecţiunile autoimune sunt de obicei mai frecvente la femei", a spus Fert-Bober. Echipa de cercetare este interesată de extinderea studiului pentru a identifica tipurile de auto-anticorpi care pot fi prezenţi şi care pot persista la persoanele cu simptome de long-Covid.