Incendiu puternic în Delta Dunării: 10 hectare de vegetaţie uscată, mistuite de flăcări

Un incendiu puternic a izbucnit, sambata seara, in Delta Dunarii. Au ars 10 hectare de vegetatie uscata, iar interventia pompierilor a fost ingreunata de intuneric si de terenul mlastinos. UPDATE: In jurul orei 11:15, incendiul a fost localizat si lichidat.

ISU Tulcea a anuntat ca incendiul a izbucnit, sambata seara, in zona Mila 23, aflata in partea de nord a judetului, in Delta Dunarii. Pompierii care au ajuns la fata locului au constatatat ca ard 10 hectare de vegetatie uscata, scrie ziare.com "Terenul este inconjurat de canale. Nu exista pericol de propagare. In zona nu sunt alte obiective. Interventia este ingreunata din pricina noptii si a terenului mlastinos", a anuntat ISU Tulcea.