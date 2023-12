Incident incredibil în Vaslui! Copii de patru ani acuzați că au bătut și închis în debara un coleg, la o grădiniță

Doi copii în vârstă de patru ani sunt acuzați că ar fi închis un coleg într-o debara și l-ar fi agresat. Victima ar fi țipat de mai multe ori după ajutor. Ca să-l protejeze pe micuț, părinții nu au anunțat Poliția, însă l-au dus la spital pentru investigații medicale.

Cadrele medicale au anunțat Poliția și Direcția Generală de Asistență și Protecția Copilului Vaslui. Conducerea grădiniței vorbește despre un „un presupus incident", întrucât trebuie să se verifice dacă povestea se confirmă sau nu.

„La mine nu a ajuns nicio plângere a părinților, nicio reclamație potrivit căreia copilul despre care vorbiți sau altul a ajuns rănit acasă. Eu am aflat de la colegele mele de acest presupus incident, am încercat să stau de vorbă cu părinții copilului victimă, însă nu au dorit. Ulterior, aceștia și-au transferat copilul la o altă grădiniță. În paralel cu ancheta Poliției, am început și noi o anchetă, s-a constituit Comisia de Disciplină și urmează să se stabilească dacă se confirmă sau nu lucrurile semnalate", a explicat profesorul Ana Todeilă, directoarea grădiniței. Cadrul didactic spune că cei trei copii implicați în incident nu au creat probleme anterior.

„Sunt copii cuminți, care nu lipseau de la grădiniță. Noi avem ședințe cu părinții, le-am spus întotdeauna să comunice cu noi, să ne transmită dacă sunt nemulțumiți de ceva. Vă pot spune doar că până acum nu am primit reclamații. Până nu se fac toate verificările, nu putem spune decât că e un presupus incident, nu știm dacă chiar s-a întâmplat ceva, unde s-a întâmplat, cum s-a întâmplat. Spre exemplu, prima dată la mine au ajuns informații că s-ar fi întâmplat în sală, apoi că s-a întâmplat în baie și, în cele din urmă, că, de fapt, s-a întâmplat în debara. Copilul nu a plâns în ziua respectivă, nu i-a spus vreunei colege că a fost lovit. A fost predat bunicii, iar apoi am aflat despre acest presupus incident", susține directoarea grădiniței.

Pe fir a intrat și Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului Vaslui, care va vorbi cu părinții copiilor implicați pentru a stabili circumstanstanțele în care s-a produs incidentul. „Un prim pas în instrumentarea acestui caz a fost contactarea părinților, pentru clarificări. Deocamdată, aceștia au răspuns în parte, drept pentru care, în perioada următoare, vor fi contactați din nou", a transmis purtătorul de cuvânt al DGASPC Vaslui, Romeo Crețu. Polițiști au deschis dosar penal în acest caz și urmează să stabilească dacă copilul a fost victima unei agresiuni sau unui abuz.