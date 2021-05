Incident socant in curtea unei biserici. Un barbat si-a injunghiat mortal sotia si copilul, apoi a incercat sa se sinucida

Caz socant in judetul Arges. Un barbat si-a injunghiat sotia si pe fiul acestora, in varsta de 15 ani, in urma ranilor cele doua persoane decedand.

Potrivit unui comunicat al IPJ Arges, incidentul a avut loc in curtea unei biserici din com. Mihaiesti, sat Draghici. "La data de 16.05.2021, IPJ Arges a fost sesizat cu privire la faptul ca in timp ce se afla in curtea unei biserici din com. Mihaiesti, sat Draghici, un barbat si-a agresat sotia si fiul in varsta de 15 ani, aplicandu-le mai lovituri de cutit, in urma carora ambele victime au decedat. Ulterior, agresorul a incercat sa se sinucida, insa a fost imobilizat de catre politisti", se arata in informarea politiei.