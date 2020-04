Incredibil. O femeie infectată cu noul coronavirus, aflată în comă indusă, a născut o fetiță

O poveste de viață de-a dreptul incredibilă a avut loc în timpul acestei pandemii de coronavirus. O femeie care se afla în comă indusă a adus pe lume o fetiță.

Angela Primachenko era însărcinată în 33 de săptămâni atunci când a fost testată pozitiv la noul coronavirus, iar viața ei a atîrnat de un fir de păr. Starea de sănătate i s-a agravat, după data de 24 martie, atunci când medicii i-au confirmat că este infectată cu COVID-19, iar specialiștii au decis că trebuie să recurgă la coma indusă pentru a o menține în viață.

Chiar în această stare fiind, Angela a născut o fetiță - fiind ventilată mecanic -, iar ulterior, după ce starea de sănătate i s-a îmbunătățit, femeia a fost externată. „Sunt încă extenuată, cu siguranță am trecut prin multe", a spus mama infectată, potrivit antena3.ro. Fetița abia născută se simte bine, au transmis medicii, numai că mama sa nu o poate vedea încă. O va ține în brațe abia după ce încă două teste COVID-19 vor ieși negative, spun aceștia. „Spun că trebuie să am două teste negative, consecutiv, ca să pot fi lăsată s-o văd", a mai declarat Angela.