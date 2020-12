Inselatorie de 100.000 de euro. Mai multe persoane, pacalite prin metoda ''ghicitul''

Mai multe persoane din tara si din strainatate au fost prejudiciate cu suma de peste 100.000 de euro prin metoda "ghicitul", victimele fiind racolate prin anunturi difuzate online, informeaza miercuri, 9 decembrie, Inspectoratul Judetean de Politie (IJP) Prahova.

Potrivit sursei citate, politistii din Prahova au efectuat trei perchezitii domiciliare, in municipiul Ploiesti, la persoane banuite de inselaciune prin metoda "ghicitului", faptele avand loc incepand cu luna aprilie a acestui an si pana in prezent. Astfel, patru doua femei si doi barbati sunt banuiti ca au prejudiciat mai multe persoane, din tara si din strainatate, valoarea pagubelor fiind estimata la peste 100.000 de euro.

Persoanele in cauza au fost duse la sediul IJP Prahova, pentru audieri. In urma perchezitiilor, au fost ridicate bunuri susceptibile a face obiectul activitatii infractionale. Actiunea a beneficiat de suportul Directiei Operatiuni Speciale a Politiei Romane.