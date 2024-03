Inteligenţa artificială nu a reuşit să detecteze semnele de depresie în mesajele publicate pe reţelele de socializare de americanii de culoare

Analiza reţelelor de socializare cu ajutorul inteligenţei artificiale (AI) poate detecta semne ale depresiei în rândul americanilor albi dar nu şi în rândul compatrioţilor lor de culoare, potrivit unui studiu care subliniază riscul de a antrena modelele AI pentru a îndeplini sarcini asociate cu sănătatea fără a folosi date provenite din diverse grupuri rasiale şi etnice.

Modelul AI utilizat în acest studiu a prezis de peste trei ori mai puţine cazuri de depresie atunci când a fost aplicat persoanelor de culoare care utilizează Facebook decât atunci când a fost aplicat unor persoane albe, au raportat oamenii de ştiinţă americani. "Rasa pare să fi fost în mod special neglijată în activitatea de evaluare a bolilor mintale bazată pe limbaj", au scris autorii studiului american într-un raport publicat în Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS).

Cercetări anterioare ale mesajelor publicate pe reţelele de socializare au indicat faptul că oamenii care folosesc frecvent pronumele la persoana întâi, cum ar fi "eu", "mine", "mie", şi anumite categorii de cuvinte, precum termeni peiorativi la adresa propriei persoane, prezintă un risc mai mare de depresie. Pentru noul studiu, cercetătorii au folosit un instrument AI "de la raft" pentru a analiza limbajul din mesajele publicate de 868 de voluntari, incluzând un număr egal de adulţi de culoare şi albi care aveau în comun alte caracteristici, cum ar fi vârsta şi sexul.

Toţi participanţii au completat un chestionar validat folosit de furnizorii de servicii medicale pentru a detecta depresia. Folosirea expresiei "eu vorbesc acum" sau a atenţiei centrate pe sine, autopersiflarea, autocritica şi sentimentul de a fi un outsider au fost asociate cu depresia exclusiv pentru indivizii albi, a precizat coautorul studiului Sharath Chandra Guntuku de la Center for Insights to Outcomes din cadrul Penn Medicine.

"Am fost surprinşi că aceste asocieri de limbaj găsite în numeroase studii precedente nu au fost aplicate în general", a spus Guntuku. Datele extrase din activitatea pe reţelele de socializare nu pot fi folosite pentru a diagnostica un pacient cu depresie, a recunoscut Guntuku, dar ele ar putea fi utilizate pentru evaluarea riscului unui individ sau al unui grup. Un studiu anterior al echipei sale a analizat limbajul din mesajele publicate pe reţelele de socializare pentru a evalua sănătatea mintală a comunităţilor în timpul pandemiei de COVID-19.

În cazul pacienţilor cu tulburări cauzate de consumul abuziv de substanţe, s-a demonstrat că limbajul de pe reţelele de socializare care indică depresia oferă informaţii despre probabilitatea de renunţare la tratament şi de recidivă, a declarat Brenda Curtis, cercetătoare la U.S. National Institute on Drug Abuse şi la National Institutes of Health, care a participat, de asemenea, la realizarea acestui studiu.