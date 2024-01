Inteligenta Artificiala traduce părintilor in timp real ce doreste sa le transmita bebelusul lor prin gângurit

In urma cu cateva luni am fost anuntati ca Inteligenta Artificială (AI) a izbutit sa ne "traduca" ceea ce doreau sa ne transmita cainii si pisicile de companie, ceea ce a bulversat pe multa lume.

AI traducea in propozitii simple, folosind un model comportamental, dar si sute de mii de sampler-uri stocate in clouds, ce anume doreste sa spuna o pisica sau un caine stapanului prin mieunaturi sau latraturi, dar si - folosind o tehnica de traducere dupa imagini - ce exprima o anumita postura a unui animal. Lucrurile au stat mult mai complex in cazul delfinilor sau al cimpanzeilor, unde "dialogul" este cu mult mai elaborat.

Ultima noutate este traducerea dupa gânguritul bebelusilor. O Inteligenta Artificială a companiei Zoundream proclama ca poate face acest lucru folosind milioane de sample-uri audio si imagini de pe internet, pe care le confrunta in timp reala cu o viteza uluitoare, dand parintilor o traducere a ceea ce doreste bebelusul. Compania a dezvoltat o aplicatie de mobil care are si un trial gratuit pentru o perioada limitata, dupa care functioneaza pe baza de abonament.