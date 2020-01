Interes internaţional pentru selecţia lui Predoiu. Expert anticorupţie: 'Este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA'

Concursul organizat de ministrul Justiţiei, Cătălin Predoiu, pentru şefia DNA stârneşte interes şi în Republica Moldova. Expertul anticorupţie Cristina Țărnă, fost director adjunct al Centrului Naţional Anticorupţie de la Chişinău salută înscrierea în cursă a procurorului Mariana Alexandru, despre care afirmă că "este cu siguranţă candidatul potrivit pentru DNA".

În anul 2015, Mariana Alexandru a fost selectată de Uniunea Europeană și a îndeplinit o misiune în Republica Moldova oferind procurorilor de la Parchetul Anticorupție sprijin tehnic de specialitate în soluționarea cauzelor de corupție, inclusiv a celei mai importante și complexe cauze de corupție la nivel înalt din tara vecină, privind dispariția din băncile moldovenești a sumei de 1 miliard de dolari. După ce a finalizat această misiune, reprezentanții Republicii Moldova au solicit UE delegarea din nou a procurorului Mariana Alexandru, astfel că misiunea a duarat încă un an, timp în care procurorul a participat alături de procurori moldoveni la elaborarea unor proiecte de legi privind organizarea și funcționarea procuraturii anticorupție. Contribuția Marianei Alexandru a fost reprezentată de realizarea unui studiu comparativ între Direcţia Naţională Anticorupţie şi structurile similare din Republica Moldova. O parte dintre recomandările formulate au fost transpuse în actele normative privind procuraturile specializate.

"Mariana Alexandru e unul din cei 4 candidati ajunsi la etapa interviului in concursul pentru sefia DNA din Romania. In cei noua ani la DNA nicio persoană trimisă de ea în judecată nu a fost achitată, iar palmaresul celor pe care i-a trimis in judecata este impresionant. Acum cativa ani, Mariana Alexandru a fost in misiune in Republica Moldova, expertiza dumneaei fiind parte a asistentei UE pentru Procuratura Anticoruptie si Centrul National Anticoruptie, in contextul investigatiilor la nivel inalt, dar si a reformei complexe a procuraturii din 2016. Atunci am avut privilegiul deosebit de a o cunoaste pe distinsa Doamna procuror Alexandru.

O sa ma bucur foarte mult daca Mariana Alexandru va invinge in concurs si personal ii tin pumnii. Dna Alexandru e foarte speciala din mai multe considerente, pe care tin sa le impartasesc.

1. In primul rind, e un profesionist cu un fler deosebit in meseria de procuror, iar pentru orice specialist in materie de anticoruptie e un adevarat noroc sa poata sa comunice cu ea si sa invete de la ea. Si nu conteaza, daca e ofiter/procuror de rind sau daca este conducatorul PG/CNA.

2. Intr-al doilea rind, spre deosebire de ceilalti, Dna Alexandru are o maniera aparte de a se face respectata: ea nu-si impune, ea emana absolut firesc autoritate in oricare mediu de procurori si ofiteri. Traditional, in asemenea medii, discutiile sint deseori aprinse, se poarta in conditii de stres si pe tonalitati ridicate (la noi cam asa isi impun autoritatea greii anticoruptiei). Dna Alexandru, in schimb, pastreaza intotdeauna aceeasi tonalitate calma a vocii, acelasi zimbet si aceeasi nervi de fier cind iti vorbeste despre tehnici, tactici, proceduri. Si toti in jur o asculta, fiindca, asa cum spuneam, ai mereu ce invata de la Dna procuror Alexandru.

3. Intr-al treilea rind, Mariana Alexandru e un om de o cumsecadenie si o decenta rara, este inteligenta, curajoasa si de un optimism molipsitor. E omul dupa care stii ca vrei sa mergi.

Asa cum am cunoscut-o, Dna Alexandru este cu siguranta candidatul potrivit pentru DNA-ul romanesc. Mai cred insa ca sub conducerea dinsei DNA-ul va putea intr-un final trece Prutul in investigatii importante pentru Republica Moldova, caci Mariana Alexandru a cunoscut foarte bine sistemul nostru, felul in care a fost reformat, problemele si dosarele, oamenii din sistem si chiar si pe cei care s-au pomenit intre timp in afara sistemului... Cred ca Mariana Alexandru este cea mai buna sansa a noastra, a romanilor basarabeni, de a beneficia de inteligenta si eficienta sistemului romanesc de lupta impotriva coruptiei", scrie Cristina Ţărnă pe Facebook.