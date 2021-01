Interfax: Philip Morris cere creșterea cu 200% a accizei la produsele care încălzesc tutunul și introducerea unui calendar de acciză in Ucraina

Philip Morris a propus autorităților ucrainene creșterea accizei la produsele din tutun încălzit cu 200% în 2021 și cu încă 20% în fiecare an până în 2025. O altă propunere a fost de a introduce creșteri egale, de câte 50% în fiecare an, în perioada 2021-2025. Philip Morris este unul dintre marii producători globali de țigarete și unul dintre marii jucători de pe piața produselor care încălzesc tutunul, prezent inclusiv în România.

Autoritățile din Ucraina au decis să taxeze identic țigările și produsele din tutun încălzit începând cu 2021. În țara vecină, Philip Morris a reacționat rapid și a transmis autorităților că o creștere de 200% în 2021 a accizei aplicate produselor care încălzesc tutunul, până la circa 70% din nivelul accizei aplicate țigaretelor, ar aduce mai multe venituri bugetare și nu ar inhiba continuarea investițiilor în economia ucraineană.

Și în România produsele care încălzesc tutunul sunt accizate de 5 ori mai puțin decât țigaretele. Conform datelor disponibile, dacă ar fi fost taxate la fel ca țigaretele, statul român ar fi încasat în 2020 cu 400 de milioane de lei mai mult. Chiar și dacă ar fi fost accizate la nivelul propus de Philip Morris în Ucraina, de 70%, statul român ar fi încasat cu circa 300 de milioane de lei mai mult anul trecut.

Interfax informează că CEO-ul Philip Morris Ucraina, Kostas Salvaras , a transmis o scrisoare deschisă Președintelui Ucrainei și presei prin care a cerut o creștere treptată a accizei la produsele care încălzesc tutunul cu 200% în 2021 și cu 20% în următorii ani sau o creștere anuală de 50% pe an în perioada 2021-2025. Conform documentului, o astfel de creștere ar împiedica migrarea consumatorilor către produse de pe piața neagră și va aduce mai multe venituri bugetare decât o creștere abruptă.

"Cerem guvernului să renunțe la politicile fiscale instabile și impredictibile, care afectează atitudinea investitorilor și economia țării. Creșterile de taxe ar trebui să fie treptate. Nu cvadruple", au declarat reprezentanții Philip Morris.

Compania a atras atenția că fabrica din Kharkiv, cu o capacitate de circa 40 de miliarde de țigarete pe an, produce în prezent circa 20 de miliarde de țigarete, întrucât piața legală de țigarete scade de la an la an. Conform reprezentanților Philip Morris, fără modernizarea fabricii pentru a produce produsele noi, va fi dificil să fie menținut modelul de business. Compania mai adaugă că o egalizare bruscă a nivelului accizei va determina o reconsiderare a oricăror investiții în economia ucraineană.

Propunerile companiei au venit ca urmare a deciziei autorităților ucrainene de a acciza la fel țigările și produsele din tutun încălzit ca urmare a creșterii cotei de piață a acestor produse.