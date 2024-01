Israelul a lansat unul dintre cele mai sângeroase atacuri: au făcut prăpăd în rândul civililor din Gaza VIDEO

Zeci de civili au fost ucişi şi răniţi luni în lovituri aeriene israeliene asupra oraşului Gaza, potrivit agenţiei oficiale palestiniene WAFA.

Martorii au declarat că cel puţin "25 de civili au fost ucişi", iar alţii au fost răniţi în bombardamentele israeliene asupra unei case de familie din cartierul al-Tuffah, la est de Gaza City, a precizat agenţia.

Mai multe persoane rănite au fost aduse la spitalul Al-Shifa, potrivit jurnalistului WAFA Khader Zaanoun, care a asistat la sosirea victimelor şi a luat legătura cu CNN de la spital prin SMS.

La începutul zilei de luni, Zaanoun a declarat pentru CNN că forţele israeliene au "invadat" cartierul Al-Rimal din oraşul Gaza "din mai multe direcţii" şi îl înconjoară, inclusiv spitalul Al-Shifa. "Ambulanţele se confruntă cu dificultăţi majore în a se deplasa şi a opera din cauza bombardamentelor de artilerie şi a asediului forţelor israeliene", a declarat Zaanoun.

#BREAKING:



An Israeli warplane carried out an air strike in the towns of Rumin and Azza in Iqlim al-Tuffah, southern #Lebanon pic.twitter.com/DaFbMizhoS