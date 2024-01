ISW face dezvăluiri incendiare: Rusia încearcă să destabilizeze Moldova şi să justifice o eventuală escaladare în regiune

In urma cu cateva luni am fost anuntati ca Inteligenta Artificială (AI) a izbutit sa ne "traduca" ceea ce doreau sa ne transmita cainii si pisicile de companie, ceea ce a bulversat pe multa lume.

Anul 2024 este cel mai mare an electoral planetar, unic in istoia de pana acum. Aproape 3 miliarde de cetateni din mai multe tari sunt chemati la vot, ceea ce inseamna aproape jumatate din populatia cu drept de vot a planetei. Globalistii au lasat-o mai moale anul acesta la Davos pentru ca nu-si doresc rezultate ca-n Argentina, de pilda, unde suveranistul Javier Miliei a preluat țara.