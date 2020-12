Iubita lui Liviu Dragnea, audiată ca martor în dosarul Tel Drum: "Este o răzbunare a sistemului"

Irina Tănase, iubita lui Liviu Dragnea, a fost chemată marţi la DNA, ea susținând la Antena 3 că a fost chemată pentru a fi audiată ca martor în dosarul Tel Drum. Irina Tănase a mai spus că au fost citați pentru audieri în acest dosar și fratele său, dar și fosta soție și fiii fostului lider al PSD.

"Am fost citată în calitate de martor în dosarul Tel Drum. Nu ştiu ce a vrut să afle de la mine, nu am dat declaraţii (...) cred că a vrut dânsa să ne cunoaştem (...) Există un articol în Codul de procedură penală care îmi permite să nu dau declaraţii. (...) Acolo e vorba de fapte de când aveam eu 8-9 ani", a spus Irina Tănase, marţi, la ieşirea de la DNA, potrivit Antena 3.

Ea a mai susținut că nu poate să considere o "coincidenţă" faptul că în 22 decembrie a ieșit și a vorbit despre starea de sănătate a lui Liviu Dragnea, iar după o zi familia ei (fratele) şi a fostului şef al PSD (fosta soție și fiii) au fost citate în acest dosar.

"Nu pot să consider o coincidenţă că pe 22 decembrie spuneam că lui Liviu îi este pusă viaţa în pericol şi pe 23 s-au scris citaţiile către toată familia. O pot considera o pedeapsă sau o răzbunare a sistemului asupra noastră pentru că am îndrăznit să vorbim despre situaţia în care este acesta. E părerea mea", a mai susținut Irina Tănase.

Liviu Dragnea se află în penitenciar din 27 mai 2019, când a fost condamnat definitiv de instanţa supremă la 3 ani şi 6 luni de închisoare cu executare, pentru instigare la abuz în serviciu, în dosarul angajărilor fictive de la DGASPC Teleorman.

În iunie 2010, DNA a anunțat punerea în mișcare a acțiunii penale împotriva fostului lider al PSD Liviu Dragnea, în dosarul Tel Drum, pentru constituire a unui grup infracțional organizat, două infracțiuni de abuz în serviciu cu obținere de foloase pentru sine sau pentru altul, instigare la infracțiunea de folosirea sau prezentarea cu rea-credință de documente ori declarații false. Prejudiciul creat bugetului de stat în acest dosar este estimat de procurori la peste 31,34 milioane de lei.

Ce acuzații îi aduce DNA lui Dragnea în dosarul Tel Drum:

"Inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, președinte al Consiliului Județean Teleorman, ar fi inițiat un grup infracțional organizat din care ar fi făcut parte funcționari din administrația locală și persoane din mediul de afaceri. Grupul ar fi acționat în perioada 2001-2017 în scopul de a obține, în mod fraudulos, sume importante din contractele finanțate din fonduri publice (naționale și europene), prin infracțiuni de abuz în serviciu, de fraudare a fondurilor europene, de evaziune fiscală și folosirea de informații ce nu sunt destinate publicității ori permiterea accesului unor persoane neautorizate la aceste informații.

Sub coordonarea și decizia inculpatului Liviu Nicolae Dragnea, în cadrul grupului, funcționarii publici ar fi acționat în interesul unor societăți private. Pentru funcționarea grupului ar fi fost necesară privatizarea SC Tel Drum SA, trecerea ei din proprietatea Consiliului Județean Teleorman, prin persoane interpuse, în patrimoniul lui Liviu Nicolae Dragnea, achiziționarea din fonduri publice a unui utilaj special de asfaltare și atribuirea, în mod discreționar, a contractelor de reabilitare a drumurilor din județ către Tel Drum SA.

SC Tel Drum SA ar fi fost principala societate comercială din grup, capitalizată masiv și folosită la obținerea contractelor de lucrări, pentru distribuirea capitalului către celelalte societăți comerciale și membrii grupului, pentru achiziționarea de bunuri mobile și imobile care sunt folosite de membrii grupului, pentru a transfera dreptul de proprietate asupra bunurilor mobile și imobile către aceiași membri.

Unul dintre scopurile grupului ar fi fost ca firma Tel Drum SA să câștige un contract de reabilitare a 55 km de drum județean din Teleorman, DJ 701, în valoare de 114.263.011 lei, dintre care suma de 13.772.603 euro provenea din fonduri europene.

În acest context, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, Liviu Nicolae Dragnea ar fi emis și semnat hotărâri și dispoziții, cu încălcarea legii, acte indispensabile pentru procedura de atribuire a contractului care, între altele, au inclus o condiție restrictivă ce avantaja SC Tel Drum SA. Cu ajutorul altor două persoane din grup ar fi folosit la organismul intermediar ADR Sud Muntenia documente false și inexacte. Ar fi fost falsificate și înlocuite date din proiectul tehnic, inclusiv prin inserarea unei condiții care îi asigura firmei Tel Drum câștigarea licitației. In plus, firma Tel Drum ar fi beneficiat și de date confidențiale ce au avantajat-o la obținerea contractului.

În mod similar, în calitate de reprezentant al Consiliului Județean Teleorman, inculpatul Liviu Nicolae Dragnea, ar fi făcut demersuri și ar fi contribuit astfel încât firma Tel Drum SA să câștige și contractul de reabilitare a peste 50 km din DJ 506, un alt drum județean din Teleorman, în valoare de 62.482.442 lei, dintre care suma de 6.930.138 euro provenea din fonduri europene.

În cursul procedurii de atribuire s-ar fi falsificat și înlocuit date, inclusiv prin introducerea condiției restrictive ce favoriza societatea Tel Drum, asigurându-i câștigarea licitației.

De asemenea, s-ar fi majorat artificial devizul lucrărilor aferente contractului de reabilitare a drumului.

Cu referire la cele două contracte de reabilitare drumuri județene din Teleorman, prejudiciul creat în dauna bugetului public ar fi de:

25.600.927 lei (diferența dintre prețul ofertat de Tel Drum SA și prețul cel mai mic ofertat) - contractul DJ 701,

5.742.872 lei (diferența dintre devizul real prevăzut în proiect și devizul modificat) - contractul DJ 506.

Prejudiciul creat bugetului public este de 31.343.799 lei, sumă ce constituie un beneficiu necuvenit pentru firma câștigătoare SC Tel Drum SA".