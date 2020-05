Jandarmeria Bucuresti are conturile blocate de ANAF, dupa ce protestatarii amendati abuziv si-au cerut banii inapoi

Mai multi protestatari au blocat conturile Directiei Generale a Jandarmeriei Municipiului Bucuresti (DGJMB), pana la concurenta sumei de 2.861,24 de lei, pentru a recupera cheltuielile de judecata stabilite de instanta, in urma proceselor in care au contestat anularea contraventiilor.

Este vorba de procesele in care magistratii au anulat amenzile date in timpul protestelor declansate de adoptarea OUG 13 de modificare a Codurilor Penale, ca find abuzive. Instantele au decis ca protestatarii sa primeasca inapoi cheltuielile de executare, taxe de timbru si onorarii avocationale, iar jandarmii nu le-au platit pana acum. Cristian Dide, presedintele Asociatiei "Evolutie in Institutie" - care s-a ocupat de recuperarea sumelor -, explica pentru Ziare.com ca, dupa ce au castigat primele procese, Jandarmeria a refuzat initial sa plateasca aceste cheltuieli. "Au inceput sa plateasca abia dupa ce ne-am dus la un executor judecatoresc. Deci banii acestia reprezinta cheltuielile cu executarea pentru primele cheltuieli de judecata pe care le-au platit ei," explica Dide.

Potrivit acestuia, pana in prezent, jandarmii au platit cheltuieli de judecata undeva la vreo 58.742 de lei. "Atentie, nu sunt despagubiri", precizeaza presedintele Asociatiei "Evolutie in Institutie". Adresa Fiscului in care se confirma instituirea popririi. Dide anunta ca nu o sa se opreasca aici si anunta ca le va face plangeri penale tuturor celor care au dat amenzi, anulate ulterior de instanta. Motivul: in final, contribuabilul roman o sa suporte aceste cheltuieli. "Deci el a abuzat de dreptul lui de a aplica sanctiuni si, ca urmare a acestui abuz, el a prejudiciat statul cu 714 lei de exemplu, pe proces. Cam asta este media. Si o sa fac vreo 50 de plangeri, cam atatea avem. Dar oricum noi intentionam sa mai deschidem procese ca sa scoatem cheltuieli de judecata," afirma Dide.