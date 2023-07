JP Morgan Chase Bank închide conturile bancare ale "anti-vaccinistului" Joseph Mercola și ale angajaților săi fără nicio explicație

Compania de vânzare cu amănuntul de produse de sănătate Mercola Market, cu sediul în Florida, și angajații săi au fost șocați când JP Morgan Chase Bank le-a închis brusc conturile bancare fără nicio explicație, a relatat Florida's Voice.

Mercola Market, o companie renumită pentru specialitățile sale de alimente, băuturi, suplimente, produse pentru animale de companie și alte articole de sănătate, este deținută de Dr. Joseph Mercola, un critic al vaccinurilor COVID-19 și al Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA). Dr. Mercola practică medicina din 1985 și a fondat cel mai mare site de sănătate naturală din lume.

La 13 iulie, compania, împreună cu directorul general, directorul financiar și unii membri ai familiei sale, au primit scrisori identice de la Chase Bank, în care li se comunica faptul că conturile lor urmau să fie închise. Motivul acestei decizii bruște a rămas însă neexplicat. "Instituțiile financiare au obligația de a-și cunoaște clienții și de a monitoriza tranzacțiile care trec prin conturile clienților noștri. După o analiză atentă, am decis să vă închidem conturile din cauza unei activități neașteptate în acest cont sau în alt cont Chase", potrivit scrisorii de la Chase Bank.

Un mesaj vocal trimis de un reprezentant Chase către directorul general Steven Rye a declarat că motivul închiderii conturilor personale și ale soției sale nu poate fi dezvăluit "din motive legale". Cu toate acestea, Rye își menține convingerea că închiderile au fost un rezultat direct al opiniilor doctorului Mercola cu privire la pandemie.

Rye a fost citat de Florida's Voice, spunând: "Cred că au anulat toate conturile din cauza opiniilor Dr. Mercola (angajatorul nostru). El a purtat un punct de vedere contradictoriu pe tot parcursul narațiunii COVID și a fost coautor al cărții de succes "Adevărul despre COVID-19", care a expus probabilitatea ca acest virus să fi fost creat într-un laborator finanțat de NIH". De asemenea, Rye a împărtășit faptul că copiii săi nu vor avea voie să deschidă conturi la Chase Bank în viitor, ceea ce a stârnit și mai multă indignare și neîncredere.

Amalia Legaspi, directorul financiar al Mercola Market, a dezvăluit că i-a fost anulat contul personal și cel al fiului ei, folosit pentru cheltuielile de la facultate. Mai grav, contul curent comun al lui Legaspi și al soțului ei imobilizat la pat în Filipine a fost închis, ceea ce a împiedicat în mod semnificativ capacitatea ei de a asigura nevoile medicale ale acestuia.

"Am primit scrisoarea în timpul weekend-ului și am fost surprinsă că am primit aceleași scrisori pentru conturile de afaceri cu formulări exacte", a declarat Legaspi. "Trebuie să furnizez toate documentațiile legale, inclusiv o declarație notarială a medicilor din Filipine pentru a dovedi că soțul meu este incapabil să se ocupe de finanțele sale și să solicit ca Federal să depună direct pensia în contul meu personal", a adăugat Legaspi. Chase Bank a rămas relativ tăcută în această chestiune "pentru a proteja confidențialitatea clienților săi".

Dr. Joseph Mercola a scris un editorial intitulat "The Censorship of Mercola - A Timeline", publicat în The Post & Email la începutul acestui an. Mercola prezintă o serie de incidente pe care le percepe ca fiind cenzură și încălcări ale drepturilor sale la liberă exprimare, despre care susține că au început după izbucnirea pandemiei COVID-19. El își amintește că Center for Science in the Public Interest (CSPI) a cerut Administrației americane pentru alimente și medicamente (FDA) și Comisiei Federale pentru Comerț (FTC) să ia măsuri împotriva sa pentru că a recomandat vitamina D.

Conflictele sale cu autoritățile au escaladat atunci când a publicat o lucrare științifică recenzată de colegi care detalia beneficiile vitaminei D la sfârșitul lunii octombrie 2020. În ajunul Crăciunului din același an, procurorul general Letitia James i-a emis o notificare de încetare a activității, cerându-i să înceteze să mai împărtășească informații despre modul în care suplimentele nutritive care stimulează imunitatea ar putea reduce riscul de COVID-19. FDA a emis un avertisment similar pentru Dr. Mercola.