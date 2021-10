Judecătorii români ai Curții Supreme sunt mult mai bine plătiți decât colegii lor germani. Topul celor mai mari salarii din sistemul juridic european

Un judecător de Curte Supremă din România primește un salariu anual de peste 90.000 euro, de cinci ori mai mult față de cât câștigă un magistrat de același rang din Republica Moldova și chiar mai mult cu aproape 8000 de euro decât un judecător din Germania, arată un studiu realizat de Centrul de Resurse Juridice din Moldova (CRJM).

Conform sursei citate judecătorul de Curte Supremă din România are un venit anual de 91.378 euro, în timp ce un judecător din Republica Moldova câștigă anual 19.030 de euro. Totuși în topul celor mai bine plătiți judecători de Curte Supremă se află magistrații din Ucraina, care primesc un salariu anual de 105.667 de euro.

În schimb, în Germania, un magistrat care judecă la Curtea Supremă are un venit de 83.809 euro pe an, în timp ce media salariilor judecătorilor din Europa este de 86.534 euro. Studiul arată faptul că judecătorii români care au rang de Curte Supremă au printre cele mai mari salarii din Europa, țări precum Bulgaria, Letonia, Lituania, Estonia, Georgia, Azerbaidjan își plătesc magistrații cu sume mult mai mici, sub 50.000 de euro anual. În Rusia, un judecător primește un salariu de puțin peste 15.000 de euro pe an, conform sursei citate.