Klaus Schwab recunoaște că "revoluția politică" împotriva "Marii Resetări" îi distruge Agenda VIDEO

Fondatorul Forumului Economic Mondial, Klaus Schwab, a recunoscut că oamenii din lume au respins planul său de "Mare Resetare" pentru omenire și s-au revoltat împotriva establishmentului.

Cu toate acestea, în loc să recunoască faptul că agenda sa antiumană, care se bazează pe principii marxiste depășite, este un eșec, Schwab se dublează și amenință că își va impune agenda prin forță.

Potrivit lui Schwab, viitorul alegerilor trebuie să implice inteligența artificială decizională, deoarece oamenii s-au dovedit a fi nedemni de încredere pentru a face alegeri pentru ei înșiși.

Noua retorică a profesorului Schwab împotriva dreptului oamenilor de a-și alege singuri liderii și politica nu ar trebui să fie o surpriză.

Bill Gates plănuiește să folosească IA pentru a interveni în alegeri și să plaseze tinerii lideri globali ai Forumului Economic Mondial în poziții de putere în întreaga lume în 2024, într-o încercare disperată de a pune în aplicare viziunea sa globalistă și de a se sustrage justiției pentru crimele sale împotriva umanității.

De unde știm ce plănuiește Gates? Pentru că, ca de obicei, ne-a spus totul despre planurile sale în avans. Gates are un istoric ciudat de prezicere a viitoarelor evenimente de lebădă neagră și, din întâmplare, este perfect plasat pentru a profita de ele atunci când se întâmplă.

După cum spune Robert F. Kennedy Jr., lui Gates nu-i place nimic mai mult decât să se joace de-a Dumnezeu cu viețile oamenilor pe care îi consideră "oameni inferiori" și este timpul să îl prindem în flagrant și să ne asigurăm că va fi judecat pentru numeroasele sale infracțiuni.

Klaus Schwab now admits that we're seeing a political revolution against his Great Reset plans.



Whether you want to believe it or not, he's finished. He might still be standing, but he's done.



He forgot how powerful we are.

