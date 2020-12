Laurentiu Baranga, seful de la Combaterea Spalarii Banilor, a recunoscut falsificarea diplomei de Bacalaureat si a fost trimis in judecata

Laurentiu Baranga, fostul sef de la Combaterea Spalarii Banilor, a recunoscut acuzatiile de falsificare a diplomei de Bacalaureat si a fost trimis in judecata

Fostul presedinte al Oficiului de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, Laurentiu Baranga, a fost trimis in judecata vineri, pe 18 decembrie, pentru mai multe infractiuni legate de folosirea unei diplome falsificate de Bacalaureat la angajarea in diverse functii publice sau universitare pe care le-a ocupat. El este acuzat de patru infractiuni continue de inselaciune, o infractiune simpla de inselaciune- parte civila Oficiul National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, doua infractiuni de fals in declaratii, exercitarea fara drept a unei profesii sau activitati si o infractiune de uz de fals in forma continuata. "Inculpatul a recunoscut savarsirea infractiunilor retinute in sarcina sa, cu unele omisiuni si nuantari," explica procurorii din Parchetul General.

Din probele administrate au rezultat urmatoarele fapte retinute in sarcina acestuia:

1. Ar fi indus si mentinut in eroare Universitatea "Valahia" din Targoviste, cu ocazia incheierii contractului individual de munca modificat succesiv printr-un numar de 18 acte aditionale (din 2012 pana in 2020), prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si ulterior desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, actele aditionale producand efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 608.000 lei, reprezentand contravaloarea veniturilor salariale incasate pe durata valabilitatii contractului individual de munca.

2. Ar fi indus si mentinut in eroare Universitatea de Stiinte Agronomice si Medicina Veterinara Bucuresti, cu ocazia incheierii contractului individual de munca, prin completarea Fisei de indeplinire a standardelor universitare cu mentiuni care atesta in mod nereal absolvirea de studii universitare de licenta si doctorat, in conditiile in care actele de studii au fost desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 36.146 lei, reprezentand cuantumul total al drepturilor banesti primite ulterior sentintei penale nr.1605/29.06.2016 (inclusiv contributiile angajatorului).

3. Ar fi indus si mentinut in eroare Oficiul Registrului National al Informatiilor Secrete de Stat cu ocazia incheierii contractului individual de munca modificat succesiv printr-un numar de 7 acte aditionale (din 2013 pana in 2019), prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si ulterior desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, actele aditionale producand efecte prin avansarea in cariera profesionala si prin cresterea remuneratiilor salariale, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 496.062 lei reprezentand incasarea tuturor drepturilor salariale aferente functiei detinute fara drept, compusa din suma de 393.123 lei reprezentand contravaloarea salariilor brute platite inculpatului si incasate de acesta fara drept, aferente perioadei 1 iulie 2009-30 septembrie 2016 si respectiv suma de 102.939 lei reprezentand contravaloarea celor retinute si platite de institutie cu titlu de contributii, aferente perioadei 1 iulie 2009-30 septembrie 2016.

4. Ar fi indus si mentinut in eroare Universitatea Nationala de Educatie Fizica si Sport din Bucuresti cu ocazia incheierii contractului individual de munca pentru perioada 6 octombrie 2015-30 septembrie 2016 si contractului individual de munca pentru perioada 03 octombrie 2016-30 septembrie 2017, ambele avand ca obiect angajarea in functia de conferentiar universitar, prin depunerea la dosarul de angajare a unor documente de studii falsificate si ulterior desfiintate de catre instanta de judecata inca din anul 2016, fapt ce a condus la prejudicierea institutiei angajatoare cu suma de 9.856 lei reprezentand venituri de natura salariala incasate.

5. Ar fi indus in eroare Ministerul Finantelor Publice care a inaintat Guvernului documentatia necesara numirii sale in functia de presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin prezentarea si atestarea indeplinirii conditiilor necesare numirii in functia de presedinte al acestei institutii, inclusiv a faptului ca este licentiat, desi actele de studii ii fusesera anulate de catre instanta, fapt ce a condus la prejudicierea Oficiului cu suma totala de 21.751 lei reprezentand drepturi banesti (salariu si contributii) aferente perioadei 4 septembrie 2020- 8 octombrie 2020, urmare a numirii sale in functia mentionata.

6. Ar fi utilizat de doua ori duplicatul diplomei de doctor, in conditiile in care aceasta din urma a fost desfiintata de catre instanta de judecata inca din anul 2016. Prima data cu ocazia incheierii contractului de munca cu Universitatea de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara din Bucuresti, avand ca obiect desfasurarea activitatii de profesor universitar la Scoala Doctorala "Ingineria si Managementul Resurselor Vegetale si Animale" (un act material), precum si a doua oara cu ocazia depunerii la dosarul care a stat la baza emiterii ordinului ministrului educatiei nationale prin care i s-a acordat atestatul de abilitare in domeniul de studii universitare de doctorat, "Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala".

7. Inculpatul ar fi completat in mod necorespunzator declaratia de avere intocmita cu ocazia numirii in functia de Presedinte al Oficiului National de Prevenire si Combatere a Spalarii Banilor, prin omisiunea declararii a doua imobile.

8. Inculpatul ar fi declarat in fals, la data de 6 aprilie 2017, in fata notarului public, faptul ca ar fi pierdut in conditii necunoscute diploma de doctor eliberata la data de 21 decembrie 2011 de Universitatea "Valahia" din Targoviste, in conditiile in care diploma sus-mentionata a fost predata organelor de politie din cadrul I.G.P.R.-D.I.C.E. cu ocazia cercetarilor ce se efectuau in dosarul penal aflat pe rolul Parchetului de pe langa Judecatoria Sectorului 4 Bucuresti.

9. Inculpatul ar fi exercitat fara drept activitatea de conducator de doctorat, desi nu indeplinea conditiile intrucat avea la baza acte de studii falsificate. In temeiul contractului individual de munca, in perioada 6 noiembrie 2019-30 septembrie 2020, a fost angajat al Universitatii de Stiinte Agricole si Medicina Veterinara Bucuresti, la Scoala Doctorala "Ingineria si Managementul Resurselor Vegetale si Animale" (cu functia de profesor universitar).

Procurorii au mai explicat ca in cauza s-a dispus luarea masurii asiguratorii a popririi asupra sumelor de bani aflate in conturile bancare detinute de inculpat, precum si luarea masurii asiguratorii a sechestrului asupra a 7 bunuri imobile (6 terenuri si un apartament).

Prin rechizitoriul intocmit s-a solicitat instantei desfiintarea urmatoarelor inscrisuri ce au fost obtinute de Laurentiu Baranga in baza documentelor falsificate, inscrisuri ce au fost si ele folosite la comiterea infractiunilor, dupa cum urmeaza:

- duplicatul diplomei de doctor emis de catre Universitatea "Valahia" din Targoviste;

- ordinul ministrului educatiei nationale privind acordarea atestatului de abilitare si conducator de doctorat emis in domeniul de studii universitare de doctorat "Inginerie si management in agricultura si dezvoltare rurala".