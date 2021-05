"Legea porcului" impune ca numarul de animale crescute in gospodarie sa fie limitat!

Autoritatile ar trebui sa depuna eforturi substantiale pentru oprirea raspandirii virusului pestei porcine africane si relansarea sistemului de crestere a porcului in Romania, iar acest lucru se poate realiza numai prin asumarea de catre toti factorii de decizie a unei Legi a porcului, sustin reprezentantii Asociatiei Romane a Carnii (ARC).

"Cred ca ar trebui depuse eforturi substantiale din partea autoritatilor, pentru a opri raspandirea virusului pestei porcine africane si a relansa sistemul de crestere a porcului din tara noastra. Acest lucru s-ar putea realiza prin asumarea de catre toti factorii de decizie a unei Legi a porcului, prin care sa se instituie masuri clare de biosecuritate la nivelul gospodariilor populatiei, sa se intreprinda actiuni de constientizare la sate asupra pericolului pe care il reprezinta pesta porcina africana pentru economia regionala si nationala si masurile pe care detinatorii de animale trebuie sa le aplice pentru reducerea riscului de propagare a virusului. De asemenea, limitarea numarului de porcine care pot fi crescute pentru consum propriu si interzicerea reproductiei in gospodarii ar contribui la un mai bun control al miscarilor de animale si carne si ar diminua piata neagra", a declarat, pentru AGERPRES, Dana Tanase, director executiv al Asociatiei Romane a Carnii (ARC).

Pe de alta parte, acordarea de ajutoare de stat substantiale pentru dezvoltarea fermelor de reproductie care sa asigure necesarul de purcei, reducand astfel importurile, ar fi o masura care ar revigora sectorul si implicit ar creste disponibilitatea de carne materie prima pentru procesare. "Poate ca la prima vedere unele dintre aceste masuri au caracter nepopular, insa noi consideram ca sunt unica solutie ca Romania sa nu se transforme intr-o noua Sardinia, cu implicatii socio-economice pentru decenii de acum incolo", a adaugat Dana Tanase. Potrivit sursei citate, productia autohtona de carne de porc a inregistrat un declin in ultimii doi ani, pe fondul evolutiei pestei porcine africane si al restrictiilor impuse in ceea ce priveste miscarea porcinelor, de la 461.149 tone in 2019 la 428.094 tone in 2020.

"Iulie 2017 reprezinta momentul in care au fost semnalate primele focare de pesta porcina africana. Pe fondul evolutiei intr-un numar mic de judete, in anul 2018, productia de carne de porc a fost cu 2,6% mai mare decat in 2017, respectiv de 461.149 tone, conform datelor furnizate de INS. Extinderea rapida a bolii, atat la porcii domestici, cat si la mistreti, corelata cu restrictiile impuse privind miscarea porcinelor in zonele afectate a condus la declinul productiei de carne de porc cu 4,8% in 2019 fata de 2018, si cu inca 2,5% in 2020 cand a ajuns la 428.094 tone", a explicat reprezentantul ARC. De asemenea, evolutia pestei porcine africane pe teritoriul Romaniei a dus si la inchiderea abrupta a exporturilor de carne proaspata de porc, chiar daca in prezent legislatia UE permite exportul de porci crescuti in fermele care nu sunt afectate de pesta, iar acest lucru a condus la cresterea importurilor.

"Pesta porcina africana a condus practic la inchiderea exporturilor de carne proaspata de porc. In anul 2018 a avut loc o scadere accentuata a exporturilor, de aproximativ 42%, care a fost si mai abrupta in 2019, comparativ cu anul anterior, de pana la 61%, ca in 2020 sa mai scada cu inca 49% fata de 2019. Practic, in momentul de fata, nici macar nu mai putem exporta carne de porc provenita de la porcii crescuti in fermele din statele membre care nu sunt afectate de pesta porcina africana, cu toate ca legislatia Uniunii Europene prevede aceasta posibilitate. In contextul scaderii productiei de carne s-a adus din spatiul european mai multa carne de porc, in 2018, cu aproape 50% mai mult fata de 2017, iar in 2019 cu 6,63% mai mult fata de anul anterior", a subliniat Dana Tanase. Tarile de unde se aduce cea mai multa carne de porc sunt Germania, Spania, Ungaria si Danemarca. Pe de alta parte, in 2020, in urma restrictiilor impuse de pandemie, a existat o diminuare a importurilor de aproximativ 7%, conform datelor Institutului National de Statistica.

In ceea ce priveste productia de produse din carne, directorul executiv al ARC sustine ca aceasta a avut o evolutie sinuoasa, in 2018 fiind semnalata o scadere de aproximativ 9,23% fata de 2017, aceasta insemnand o cantitate de 324.175 tone, ca in 2019 sa urce cu aproximativ 16%, urmata de o contractie de 6% in 2020. Potrivit sursei citate, evolutia anuala a pretului de piata a porcilor vii la intrarea in abator, intre anii 2017-2020, a avut "o dinamica in zig-zag" de la 600 de lei/100 kg media ponderata in 2017, 540 lei/100 kg in 2018, 640 lei/100 kg in 2019, ca in 2020 sa fie de 605 lei/100 kg, conform datelor furnizate de Comisia de Clasificare a Carcaselor. "Pretul de piata al carcaselor la poarta abatorului a urmat aceeasi dinamica in zig-zag, fiind in jur de 780 lei/100 kg in 2017, 700 lei/100 kg in 2018, 820 lei/100 kg in 2019 si de aproximativ 799 lei/100 kg in 2020", a mai spus Dana Tanase. Potrivit celor mai recente date transmise de Autoritatea Nationala Sanitara Veterinara si pentru Siguranta Alimentelor (ANSVSA), in Romania erau active 345 de focare de pesta porcina africana (PPA). De la prima semnalare a prezentei virusului PPA in Romania, pe data de 31 iulie 2017 si pana in prezent, au fost diagnosticate 5.570 de cazuri la mistreti in 41 de judete. Pentru aceasta boala nu exista vaccin, singura metoda de protejare a sanatatii animalelor fiind respectarea conditiilor de biosecuritate.