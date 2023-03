Locuri de muncă străinătate. Cum arată oferta de muncă și ce salarii poți câștiga

În acest moment, pe eJobs.ro sunt disponibile aproape 30.000 de locuri de muncă în România. Dintre acestea, circa 2.600 sunt adresate candidaților care vor să lucreze peste hotare.

În ultimii ani, românii au privit cu reticență ideea de a candida pentru locuri de munca în străinătate. În 2020, reticența a crescut din cauza contextului pandemic, astfel, celor mai mulți li s-a părut mai sigur să rămână în țară. Ulterior, piața muncii din România și-a revenit la normalitate și au apărut din ce în ce mai multe opțiuni pe plan local. Anul trecut însă, potrivit datelor eJobs România, străinătatea a redevenit o opțiune atractivă. Mai exact, au fost disponibile 33.200 de locuri de munca strainatate. Pentru acestea, au fost înregistrate 172.000 de aplicări.

Cele mai căutate țări vs țările cu cele mai multe locuri de muncă

Țările care au scos la bătaie cele mai multe locuri de muncă anul trecut au fost Germania, Olanda, Marea Britanie, Franța, urmate de Danemarca, Irlanda și Belgia, potrivit Review&Trends, raportul industriei de recrutare din România, lansat de eJobs la începutul acestui an.

În același timp, țările care au înregistrat cele mai multe aplicări anul trecut sunt Germania, Olanda, Franța, Marea Britanie și Irlanda. Ani la rând, destinațiile cele mai căutate de românii care voiau să emigreze, erau Spania și Italia. În 2022 însă acestea au fost detronate.

Mai mult, în ceea ce privește specialiștii, există tot mai multe situații în care aceștia aplică și se angajează în companii de peste hotare, dar lucrează remote și rămân, astfel, în România.

„Interesul românilor pentru joburile din străinătate a crescut odată cu stabilizarea pieței. Doar în luna ianuarie, au fost înregistrate aproape 16.000 de aplicări pentru joburile din străinătate pe platforma de recrutare eJobs.ro. Printre motivele care-i determină pe aceștia să plece din România se află contextul economic incert, inflația sau creșterea prețurilor", explică Roxana Drăghici, Head of Sales la eJobs România, cea mai mare platformă de recrutare din țară.

Joburi strainatate. Domeniile în care se câștigă cel mai bine

Cele mai bine plătite domenii în străinătate, potrivit comparatorului de salarii Salario.ro, sunt Managementul cu o medie de 20.000 de lei, Auditul & Consultanța (în medie 20.000 de lei) și IT&C, unde angajații câștigă în medie 18.000 de lei net.

Totuși, pentru obținerea unui job în aceste domenii candidații au nevoie atât de studii superioare, cât și de o experiență solidă de lucru. Astfel, cei mai mulți aplică pentru joburi de ospătar, bucătar, recepționer, sudor sau lucrător depozit. Pe lângă salariile fixe, pentru aceste joburi angajatorii asigură și cazarea, masa, iar în unele cazuri transportul.

Turismul și Alimentația fiind și domeniile cu cele mai multe joburi strainatate. Media salarială din Turism fiind de 7.000 de lei net, iar în Alimentație de 6.000 de lei net.

Turismul și Alimentația fiind și domeniile cu cele mai multe joburi strainatate. Media salarială din Turism fiind de 7.000 de lei net, iar în Alimentație de 6.000 de lei net.

In plus, candidații interesați de un job part time sau full time in strainatate se pot orienta și către ofertele noi de remote jobs, pentru joburi online ce se pot realiza de oriunde!

