Lucrările la lărgirea Prelungirii Ghencea ar putea fi gata în 9 ani. Doi metri de drum pe zi, construiţi în mandatul Gabrielei Firea

Gabriela Firea a construit 700 de metri de drum în Prelungirea Ghencea. Circulatia e in continuare blocata, cei care locuiesc în zonă pierd chiar şi o oră si jumătate la cozile de pe cele două benzi. Soferii cred că vor mai avea de aşteptat ani buni până să scape de ambuteiaje.

La un calcul simplu fata de ce se vede in teren si ce e raportat oficial pana acum, doar 90% din calea de rulare pentru 700 de metri din cei 6 kilometri ai proiectului sunt realizati, chiar daca nici acestia in totalitate. Lipsesc în momentul de faţă pista de bicicletă, lipsesc trotuarele şi bineînţeles lipseşte linia de tramvai. În ritmul de lucru de acum, având în vedere că au început lucrările acum un an de zile pentru 700 de metri, vor fi terminate undeva în 9 ani de zile. Locuitorii acestei zone, dar şi transportatorii au aşteptat aceste lucrări mai bine de 20 de ani.

Lucrurile nu sunt mai fericite nici în cazul Pasajului Domneşti, la capătul Prelungirii Ghencea. S-a făcut un singur "picior", practic, din cele patru piloane ale podului de susţinere în aproape doi ani de zile. Pe pancarta care anunţă Pasajul Domneşti nu scrie niciun termen.