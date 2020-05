Ludovic Orban anunta ca Insula Belina si Bratul Pavel se intorc la stat

Premierul Ludovic Orban a anuntat joi, la inceputul sedintei de Guvern, ca Insula Belina si Bratul Pavel se intorc, de astazi, in administrarea statului, preluarea urmand sa se faca fara contractele cu Tel Drum.

"Oh, Belina... Am o veste buna sa va dau, dupa o lunga perioada in care Insula Belina si Bratul Pavel au ratacit prin mainile prietenilor din Teleorman ai PSD-ului si ai lui Dragnea, astazi Insula Belina va reveni in administrarea statului. Astazi se semneaza procesul verbal de preluare a Insulei Belina si Bratului Pavel. Preluarea se va face fara contractele pe care le incheiase Consiliul Judetean cu beneficiarul, stiti bine, Tel Drum", a anuntat Orban, la inceputul sedintei de Guvern, in prezenta jurnalistilor.

El a precizat ca acum cade in responsabilitatea Ministerului Mediului ca tot ce a fost construit ilegal in zona sa fie daramat. "Pentru tot ce s-a construit in mod ilegal in Insula Belina trebuie dispuse toate masurile necesare, Ministerul Mediului va trebui sa vina cu o hotarare de guvern. Sa incheiem acest episod trist prin care baronii rosii incearca... au incercat sa transforme in mosie proprie practic proprietati ale statului roman", a mai spus Orban.

Modul in care au fost ridicate mai multe constructii pe insula Belina este cercetat de procurorii Parchetului de pe langa Judecatoria Turnu Magurele. Este vorba despre locul unde presedintele PSD, Liviu Dragnea, se relaxa si isi aducea amicii pentru partide de pescuit. Mai multe imagini descarcate de pe aplicatia Google Earth sunt probe in Dosarul Belina, in care au fost trimisi in judecata fostul vicepremier Sevil Shhaideh, fost secretar de stat in cadrul MDRAP, Adrian Ionut Gadea, fost presedinte al CJ Teleorman si mai multi functionari.

Aceste imagini dezvaluie faptul ca acolo au fost ridicate mai multe constructii - vila, doua pontoane, foisor - destinitate relaxarii si pescuitului. Potrivit DNA, Liviu Dragnea ar fi fost principalul beneficiar al acestor amenajari, iar insula Belina era locul unde acesta venea alaturi de prieteni sau colegii de partid.