Lula da Silva: Statele să cedeze suveranitatea unui Guvern Mondial ONU pentru a salva lumea de schimbările climatice VIDEO

Președintelele Braziliei (membră BRICS), Luiz Inácio "Lula" da Silva, a declarat că va permite unui guvern mondial să înlocuiască constituția propriei sale națiuni. El a cerut statelor sa cedeze suveranitatea unui Guvern Mondial condus de ONU care sa rezolve criza climatica, dar si alte crize ale omenirii.

„De aceea, Brazilia a investit în noua guvernare globală. Ce este noua guvernare globală? Dacă se ia o decizie aici, la Belém, cu privire la problema climei și nu există un angajament de conformare, aceasta se întoarce la statul național, iar congresele nu sunt întotdeauna de acord. Și atunci, lucrurile nu funcționează. Așadar, vom avea o guvernanță globală. ONU trebuie să fie restructurată. ONU nu poate continua cu aceeași structură cu care a fost creată în 1945".

