Luna a inceput sa ruginească iar fenomenul este misterios chiar si pentru cercetatori

Ati auzit vreodata ca Luna rugineste? Ei bine, un grup de elevi pasionati de fotografie din SUA au realizat mai multe cadre cu Luna in diverse faze si ipostaze, pe care apoi le-au suprapus pentru a realiza o singura poza.

Din acest puzze a reiesit ca Luna rugineste, avand in realitate culoarea rosiatica, pe anumite suprafete. In baza acelor fotografii au fost intrebati cercetatori care au spus ca in aparenta ar putea fi vorba despre rugina daca s-ar lua in consideratie si prezenta umezelii (apei) intr-o atmosfera dar si a oxigenului, ceea ce in cazul Lunii nu este cazul, declarand ca acea culoare este misterioasa.

In plus, s-a presupus ca fenomenul de ruginire ar putea sa continue si sa fie amplificat, ceea ce ar putea conduce in viitor la o Luna roșie, in culoare sângerie (dat fiind ca rugina este foarte asemenetoare sangelui inchegat ca si culoare), ceea ce ar putea duce la faptul ca expresia "blood moon" (luna insangerata) sa fie aproape de realitate, dar si mai aproape de citatele biblice care spun ca in timpurile de pe urma "Luna va deveni rosie".