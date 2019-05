Mărturie șocantă făcută de o legendă: „Mi-a trecut prin cap chiar și să omor oameni. Viața altora nu însemna nimic pentru mine"

Mike Tyson, unul dintre cei mai mari boxeri din istorie, a vorbit despre copilăria agitată și despre modul în care sportul i-a schimbat viața în bine. Tyson a declarat în cadrul unui interviu televizat că a traversat o perioadă în care ar fi putut omorî fără să clipească. Fostul mare pugilist a vorbit despre trecutul agitat și despre influența pe care a avut-o boxul în viața sa.

„De când aveam 12 ani am fost învățat să bat oameni, să-i înving, să-i umilesc, să le frâng voința. De fapt, eram doar un copil speriat și care nu se simțea în siguranță. Habar nu aveam ce fac, dar mă simțeam bine și toată lumea îmi spunea că eram foarte priceput. Așa am ajuns să fiu un tiran lipsit de respect față de propria persoană, care spunea adesea lucruri urâte despre adversari. Acum, când mă gândesc la toate astea, îmi dau seama că am greșit. Îmi doresc să nu mă fi comportat așa cum am făcut-o, să nu fi spus asemenea lucruri altor oameni. Și eu, la vârsta lor, credeam că nu există speranță pentru o viață decentă. Dacă ar crede, nu s-ar comporta astfel. Nu am crezut că voi avea o viață decentă până nu m-am apucat de box. Până atunci, eram obișnuit cu viața în gașcă și mi-a trecut prin cap chiar și să omor oameni. Purtam armă, fusesem obișnuit să trag asupra altora sau să fiu împușcat. Viața altora nu însemna nimic pentru mine", a spus Tyson la postul ITV.