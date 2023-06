Mai multe companii introduc instrumente de cenzură bazate pe Inteligența Artificială pentru detectarea „dezinformării" în podcasturi

Podcasturile par să fie următoarea țintă a cenzurii pe Internet, în contextul în care mai mulți lideri din industrie au lansat recent instrumente bazate pe Inteligența Artificială pentru a detecta „dezinformarea" și conținutul controversat care este în contradicție cu narațiunea oficială.

Cercetătorii de la Brookings Institute au cerut ca cenzura aplicată de sus în jos, care a fost practicată pe rețelele sociale, să se extindă și la podcasturi. Se pare că mai multe companii au răspuns la acest apel, având în vedere că instrumentele de cenzură cunoscute sub numele de „analize privind siguranța mărcii", bazate pe inteligența artificială, sunt în prezent în curs de implementare, relatează LifesiteNews, citata de Activenews.

Potrivit unui raport video al Reclaim The Net, analiza privind siguranța mărcii „implica semnalarea așa-numitelor discursuri cu risc ridicat în podcasturi și stabilirea faptului dacă podcasturile sunt adecvate pentru publicitate".

Raportul menționează trei companii care au lansat recent instrumente bazate pe inteligența artificială care analizează podcasturile pentru „siguranța mărcii": Sounder, NewsGuard și Barometer.

„Aceste companii au parteneriate directe cu marile companii de podcasturi și publicitate audio, iar noile lor instrumente sunt acum folosite de unii dintre cei mai mari agenți de publicitate din spațiul de podcasting pentru a se asigura că reclamele rulează numai pe «conținut sigur pentru marcă»", a declarat Reclaim The Net.

NewsGuard, o companie care pretinde a fi „liderul în industria încrederii în combaterea dezinformării", a lansat, în mai 2023, instrumentul „Podcast Credibility Rating". Instrumentul evaluează podcasturile cu un scor de încredere de la 0 la 10, astfel încât agenții de publicitate să poată „evita publicitatea în podcasturi care transmit în mod regulat informații false" sau în „emisiuni de știri puternic părtinitoare sau tendențioase politic".

Cele mai importante criterii pentru un scor de încredere ridicat sunt „de a nu transmite în mod regulat informații false" și faptul de a „transmite știri despre subiecte importante în mod responsabil".

„Platformele de streaming de podcasturi pot folosi, de asemenea, aceste evaluări pentru a modera conținutul de pe platformele lor și pentru a promova știri și podcasturi cu informații demne de încredere în căutările din partea utilizatorilor și în secțiunile organizate", a explicat Newsguard, sugerând posibilitatea de a-și folosi instrumentul în eforturile sporite de cenzură.

„Echipa globală de experți în dezinformare a NewsGuard va evalua primele 200 de podcasturi de știri de pe cele mai mari platforme de streaming până în ianuarie 2024", a anunțat compania.

Trebuie menționat faptul că NewsGuard a etichetat toate postările de pe canale mainstream precum Huffington Post, CNN, CNBC, The Washington Post etc. ca fiind demne de încredere, chiar dacă unele dintre rapoartele lor s-au dovedit a fi inexacte.

În același timp, instituții media alternative precum The Drudge Report, The Blaze, Breitbart și LifeSiteNews au primit etichete de avertizare de la NewsGuard, ceea ce evidențiază părtinirea lor evidentă în ceea ce privește canalele care contestă unele dintre narațiunile mainstream.

Multă vreme, podcasturile nu au fost supuse cenzurii, ele fiind distribuite în principal prin fluxuri RSS deschise și descentralizate. Raportul video realizat de Reclaim The Net menționează că podcast-urile Apple, una dintre cele mai mari platforme de podcasting din lume, le permite utilizatorilor să se aboneze direct la creatorii podcastului printr-un flux RSS. Cu toate acestea, în ultimii ani, Apple a început să cenzureze unele podcasturi de pe platforma sa.

În plus, Spotify a devenit lider în industrie și, de când a intrat în domeniul podcasting-ului în 2017, compania „a cenzurat deja peste 20.000 de podcasturi, inclusiv unele episoade din cel mai popular podcast din lume: The Joe Rogan Experience", potrivit Reclaim The Net.

Aceste noi instrumente IA care stabilesc „siguranța mărcii" vor face mai ușor pentru companii precum Spotify să cenzureze discursurile care contravin ortodoxiei de stânga și vor face dificil pentru podcasterii „controversați" să își monetizeze conținutul.

„Pentru podcasteri, este posibil ca proliferarea acestor «instrumente de siguranță a mărcii» să creeze un mediu asemănător YouTube, în care celor care vorbesc despre subiecte considerate «nesigure» le va fi tot mai dificil să-și monetizeze podcasturile și, întrucât podcastingul nu va mai fi atât de deschis cum era altă dată, aceste scoruri vor fi probabil folosite pentru o cenzură mai directă în viitor", se arată în raportul video Reclaim The Net.