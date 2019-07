Mananci multi cartofi prajiti, pizza si chipsuri? Iata la ce riscuri te supui

Hamburgerii, cartofii prajiti, pizza, saorma si sucurile acidulate au un impact negativ asupra functiei testiculare a barbatilor tineri, arata un nou studiu.

Potrivit CNN, care citeaza un studiu realizat la Harvard, numarul de spermatozoizi al acestor consumatori de "junk food" este in medie cu 25,6 milioane mai scazut decat al celor care mananca alimente "sanatoase". Un numar mic de spermatozoizi poate influenta in mod negativ abilitatea de a lasa insarcinata o femeie.

"Numarul de spermatozoizi este in scadere in tarile din Occident, in ultimele decade.", arata cercetatorii in cadrul unei prezentari care a avut loc la Viena. Cel mai mare numar de spermatozoizi a fost inregistrat la cei care au o dieta "prudenta", respetiv peste, pui, legume si apa. Ei sunt urmati de vegetarieni (legume, lapte de soia si oua"), iar ultimii sunt cei care consuma alimente din carne procesata, maioneza si lactate. Dieta "vestica", in care intra carnea rosie, chipsuri si alte alimente cu continut ridicat de grasimi, are drept rezultat cel mai mic numar de spermatoizi.