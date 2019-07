Mancati de la patiserie? Ce folosesc comerciantii in loc de branza

Produsele de cofetarie, patiserie sau fast-food sunt printre preferatele romanilor, insa comerciantii isi bat joc deseori de sanatatea oamenilor si folosesc cu totul alte ingrediente decat spun in mod oficial.

Inspectorii de la Autoritatea Nationala pentru Protectia Consumatorilor spun ca legea nu ii ajuta in combaterea acestor probleme si cer norme mai dure. Spre exemplu, ei nu pot dispune inchiderea unei locatii decat daca acel comerciant pune in pericol siguranta alimentara in repetate randuri. Potrivit datelor ANPC, din 221 de unitati alimentare verificate in 2018, inspectorii au gasit nereguli la 165 dintre acestea, iar amenzile aplicate s-au ridicat la 750.000 de lei.

La cele mai recente controale pe aceasta tema, la laboratoarele de patiserie-cofetarie, fast-food-uri, restaurante si pizzerii controlate au fost depistate produse etichetate impropriu ca fiind cu branza, cand de fapt era vorba de specialitati pe baza de adaos de grasimi vegetale. Falsurile nu sunt doar la produsele de patiserie sau cofetarie. Romanii pot fi pacaliti chiar si cand cumpara o bucata de branza. Pentru a demonstra falsitatea branzei a fost facut un test simplu. Fata de o branza facuta din mult lapte, asa cum se face la tara, care isi pastreaza calitatile in timp, bucata de branza luata din comert se transforma intr-un praf in mai putin de cinci minute.

Grasimile hidrogenate care inlocuiesc laptele sunt de fapt cele mai periculoase, ele crescand nivelul colesterolului din organism. Comerciantii le folosesc pentru a prelungi termenul de valabilitate al produselor. Grasimile hidrogenate se intalnesc in cantitati mari in mancarea de tip fast-food. Daca la raft lucrurile arata mai bine in ultima perioada, specialistii spun ca cele mai mari probleme se intalnesc in restaurante, patiserii si piete, acolo unde marfurile se vand fara etichete, iar clientii nu pot verifica ce cumpara cu adevarat.