Mercur in Taur pana pe 21 mai 2019. Ce zodii scot bani din piatra seaca

Mercur in Taur pana pe 21 mai 2019. Ce inseamna pentru zodiile din horoscop. Doua zodii au mare succes la bani. Cum este afectata fiecare zodie de cel mai important fenomen astral al lunii mai 2019.

Mercur in Taur este fenomenul astrologic principal din horoscopul lunii mai 2019. Mercur a intrat in semnul Taurului inca din 7 mai si va ramane in aceasta pozitie pana la data de 21 mai, cand se muta in Gemeni. Aceasta conjunctura astrologica isi pune amprenta pe zodii. Potrivit astrologilor, Mercur in Taur actioneaza asupra proceselor de gandire, comunicarea si interactiune cu cei din jur, dandu-le nativilor posibilitatea de a fi mai ancorati in realitate si mai putin visatori.

Asadar, Mercur in Taur activeaza zona materiala a vietii, iar nativii vor prefera o abordare concreta a vietii, vor fi indemnati la actiune. De aceea, pana pe 21 mai 2019, zodiile se vor ocupa foarte eficient de gestionarea finantelor, de negocieri dificile soldate cu sorti de izbanda, c idei geniale care le vor scoate din anonimat si le vor aduce succesul scontat. Sa aflam ce inseamna Mercur in Taur pentru fiecare zodie.

Mercur in Taur - Berbec

Axa financiara din horoscopul tau va fi foarte activa, motiv pentru care vei acorda atentie asupra felului in care-ti administrezi finantele. Vizate sunt sumele de bani de care dispui impreuna cu terte persoane, fie ele partenerul de afaceri sau de viata. Daca s-a profitat de ele fara acordul tau sau viceversa, s-ar putea ca acest lucru sa iasa la lumina.

Mercur in Taur - Taur

Pui accentul pe colaborare. Si chiar daca nu-ti va fi usor de fiecare data sa gasesti numitorul comun dintre tine si colegii de munca, asociati sau clienti, vei avea multe de castigat daca vei asculta parerile si sugestiile tuturor. Probabil ca uneori vor da impresia ca sunt prea prapastiosi, dar ar fi bine sa ai incredere in instinctele lor.

Mercur in Taur - Gemeni

Sfera profesionala va avea de suferit indicandu-ti sursa unor incurcaturi carora nu le poti da de cap de ceva vreme sau anumite tensiuni cu colegii de munca ale caror cauze nu le-ai depistat inca necesita niscaiva munca de investigatie. Fa investigatii si chiar daca e nevoie sa scoti mizeria de sub covor, rezultatele merita orice sacrificiu.

Mercur in Taur - Rac

Vei fi axat ma mult pe hobby-uri si activitati pe care le practici in timpul liber si cea a planurilor de viitor, respectiv a proiectelor comune. De aceea, e posibil ca efectele acestui fenomen astral sa te provoace sa aloci un buget mai mare pasiunilor tale. Gandeste-te daca poti transforma una din ele intr-o afacere personala.

Mercur in Taur - Leu

Se creeaza o punte de legatura intre casa carierei si cea a familiei din horoscopul tau general. Acest eveniment astral poate genera multe evenimente in domeniul casnic si locativ, motiv pentru care anumite chestiuni care tin de imobiliare s-ar putea solutiona in zilele care urmeaza. Deznodamantul depinde de atitudinea ta de pan-acum.

Mercur in Taur - Fecioara

Se va remarca axa comunicarii, studiului si a deplasarilor pe distante mai lungi sau mai scurte din horoscopul tau general. Aceste aspecte vor juca roluri-cheie saptamana aceasta. Sedintele, intrevederile, interviurile si audientele din zilele urmatoare iti testeaza experienta profesionala si sociala dobandite in timp. Mare atentie cum gestionezi fiecare miscare.

Mercur in Taur - Balanta

Partea financiara va suferi modificari. Vei fi interesat mai mult decat in alte dati suplimentarea veniturilor, respectiv valorificarea bunurilor pe care le detii deja. Nu strica, de asemenea, sa-ti faci un bilant economic al ultimelor saptamani si sa vezi clar cum stai la acest capitol. Acum ai sansa de a face bani din piatra seaca.

Mercur in Taur - Scorpion

Chestiunile care implica lucru in echipa, interactiunea repetata cu asociatii sau contactul direct cu clientii s-ar putea dovedi ceva mai solicitante. Veu avea tendinta de a trage focul la oala ta, ceea ce nu este tocmai etic daca muncesti intr-o colectivitate. Arata-te deschis la propunerile si opiniile colegilor de munca.

Mercur in Taur - Sagetator

In aceasta perioada ti se poate readuce in atentia ta chestiuni profesionale care au ramas candva in coada de peste, probleme de serviciu care au fost tratate superficiale, poate chiar si vechi tensiuni dintre tine si colegii de munca. Foloseste-te de aceasta ocazie pentru a le clarifica o data pentru totdeauna, astfel incat sa nu risti sa te intalnesti cu ele din nou.

Mercur in Taur - Capricorn

Se creeaza o punte de legatura intre casa proiectelor pe termen lung, respectiv cea a preocuparilor de moment din horoscopul tau general. Tu trebuie sa acorzi o atentie speciala celor dintai. Fie ca proiectele trec la un alt stadiu, intalnesti persoane cu interese comune capabile sa te ajute moral sau financiar, cert e ca faci progrese vizibile.

Mercur in Taur - Varsator

Casa carierei si a statusului social din horoscopul tau general va fi activata acum, semn ca in urmatoarele zile se vor produce schimbari in acest sector de viata. In functie de felul in care ai profitat de oportunitatile de a te remarca la serviciu si a face impresie in societate, poti urca in ierarhie sau dimpotriva, faci cativa pasi inapoi. Cauta sa iei decizii asumate si intelepte.

Mercur in Taur - Pesti

Delegatii urgente la distante mai mici sau mai mari de casa, poate chiar si posibilitatea de a participa la cursuri de pregatire continua in domeniul in care lucrezi sau de reconversie profesionala. Vei avea ocazia de a cunoaste somitati din aria ta de activitate si oportunitatea de a afla trucuri care te vor ajuta in demersurile tale viitoare.