Mesajul oribil postat pe Tik Tok de minorii din Brașov care au omorât un om în noaptea de Revelion

Trei minori din satul braşovean Ticuşu Vechi şi-au atacat vecinii în noaptea de Revelion, iar unul dintre musafirii acestora şi-a pierdut viaţa, în urma unor lovituri de topor încasate de la unul dintre tinerii agresori. Fratele decedatului a suferit şi el răni grave şi a fost internat în spital.

Minorii care au comis o crimă şi au semănat groaza în vecinii lor nu au arătat nici măcar o urmă de regret. Dimpotrivă, unul dintre aceştia a avut o postare pe Tik Tok în care a scris „V-am executat!"

În seara de Anul Nou, doi fraţi şi vărul lor, toţi trei minori, au mers la vecinii lor. Aceştia nu au vrut să-i primească, motiv pentru care tinerii s-au întors înarmaţi cu topoare şi au început să lovească poarta vecinilor, până au pătruns în curte. Când cei aflaţi în casă au ieşit, adolescenţii i-au lovit cu topoarele şi l-au omorât pe unul dintre invitaţi, în vârstă de 35 de ani.

Fratele bărbatului decedat, un tânăr de 33 de ani, a suferit şi el răni care au necesitat internarea în spital, în stare gravă. Bărbatul a povestit cum a decurs conflictul. „Acolo e un loc mai întunecat şi ne-a dat în cap. Prima dată mi-a dat mie, după aia i-a dat fratelui meu. Au ieşit de acolo şi ne-au lovit direct în cap. Eu am făcut doi metri de când am ieşit pe portiţă şi deja am fost lovit", a povestit Cosmin Buta.