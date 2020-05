Meteo: Weekendul vine cu zile frumoase, iar inceputul saptamanii cu 31 de grade

Weekendul vine cu temperaturi ridicate, vremea fiind mai calda fata de normalul perioadei. La inceputul saptamanii ne asteptam la valori de pana la 31 de grade, chiar si in Capitala.

"Ne asteptam ca vremea sa se incalzeasca in urmatoarele zile. Pornim cu vreme destul de rece, racoroasa si vom ajunge la o vreme deosebit de cald la inceputul saptamanii viitoare, respectiv luni, cand in aproape toata tara vor fi temperaturi maxime cuprinse intre 24 si 31 de grade. Cele 31 de grade le asteptam aici, in partea de sud a tarii, am putea avea si la Bucuresti", au declarat reprezentantii ANM.

Astfel, la inceputul saptamanii urmatoare, vor fi temperaturi cu 6-7 grade mai mari fata de normalul acestei perioade. Normal in aceasta perioada maximele ar trebui sa fie cuprinse intre 18 si 24 de grade, dar vor fi intre 24 si 31 de grade. "Dar este de scurta durata. Temperaturi de peste 30 de grade in luna mai sunt frecvente, nu este o noutate si e de scurta durata. Miercuri temperaturile vor reveni la normal in toata tara", au adaugat reprezentantii ANM.

Sambata maximele vor ajunge la 24 de grade in Moldova, unde se anunta averse. Se vor mai inregistra 25 de grade in Crisana si Muntenia, 22 in Maramures, 24 in Transilvania si Dobrogea, 26 in Banat si Oltenia. In Bucuresti, sambata, maximele vor ajunge la 24 de grade.

Iata maximele de sambata in alte orase din tara:

Brasov: 19 grade

Oradea: 24 grade

Constanta: 19 grade

Suceava: 19 grade

Baia Mare: 21 grade

Cluj-Napoca: 22 grade

Pitesti: 24 grade

Sibiu: 22 grade

Iasi: 20 grade

Galati: 23 grade

Arad: 25 grade

Ploiesti: 23 grade

Timisoara: 25 grade

Craiova: 25 grade

Drobeta-Turnu Severin: 26 grade

Giurgiu: 24 grade

Targu Mures: 21 grade

Duminica se mai anunta averse in Transilvania, unde vor fi 26 de grade. Maximele vor mai ajunge la 26 grade in Moldova, 24 in Maramures, 27 in Crisana, 28 in Oltenia, Banat si Muntenia si 25 in Dobrogea. In Capitala se anunta 27 de grade.

Iata maximele de duminica in alte orase din tara:

Brasov: 21 grade

Oradea: 27 grade

Constanta: 20 grade

Suceava: 23 grade

Baia Mare: 23 grade

Cluj-Napoca: 23 grade

Pitesti: 26 grade

Sibiu: 24 grade

Iasi: 24 grade

Galati: 25 grade

Arad: 28 grade

Ploiesti: 26 grade

Timisoara: 28 grade

Craiova: 28 grade

Drobeta-Turnu Severin: 27 grade

Giurgiu: 28 grade

Targu Mures: 23 grade