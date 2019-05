Microbuz, impact violent cu o mașină, în Bacău: 16 victime

Un accident rutier in care au fost implicate un microbuz de transport persoane si un autoturism s-a produs in Bacau, in noaptea de joi spre vineri, in jurul orei 2:00. 16 persoane au fost transportate la spital, a declarat Adrian Cepoi, din cadrul ISU Bacau.

In urma coliziunii dintre cele doua autovehicule, microbuzul s-a rasturnat pe o parte. La fata locului au venit mai multe echipaje de la ISU Bacau si Serviciul Judetean de Ambulanta. "In urma evaluarii de la fata locului au fost identificate 5 persoane in autoturism si 14 persoane in microbuz. Initial, 14 persoane cu politraumatisme si contuzii, dar constiente toate, au solicitat ingrijiri medicale. Apoi alte 2 persoane au solicitat acelasi lucru. In total, au fost transportate la Unitatea de Primiri Urgente 16 persoane pentru investigatii medicale", a declarat Adrian Cepoi. Potrivit sursei citate, victimele accidentului au traumatisme usoare. Politistii rutieri au declansat o ancheta pentru a stabili cauzele si imprejurarile producerii accidentului.