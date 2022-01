Mihai Mărgineanu a răbufnit, după ce s-a vaccinat și s-a și infectat: "Până și Ceaușescu și-a luat-o, până la urmă, de la apropiații lui!"

Mihai Mărgineanu transmite un manifest în care vorbește despre vaccin și vaccinare, dar abordează și alte subiecte care au mai fost atinse în cei 2 ani împliniți de pandemie. Artistul, vaccinat cu două doze și trecut prin boală, scrie că a dat 3.000 de euro pe teste PCR, până acum. Însă, ca să meargă la schi, în Austria, este nevoie să se vaccineze și cu a treia doză.

"Vaccinul pe care l-am facut eu da efecte secundare. Unele pot fi cumplite. Producatorul, Statul sau Sistemul National de Sanatate nu isi asuma nicio responsabilitate pentru asta, desi pe prospect scrie ca "poti sa si mori, ba!'" Dar acelasi Sistem te obliga sa-l faci! Pe raspunderea ta. Si daca refuzi sa-l faci pentru ca atata te duce pe tine mintea, esti aruncat la marginea societatii, vei fi etichetat de CTP ca antivaxer, rad de tine mascaricii aia doi de la beunuteve, te scuipa in gura cartianu de prin sit-uri de 'presa' din ce in ce mai agresive si mai lipsite de continut, nu te lasa badigarjii sa intri in 'mol' sau te da afara din carciuma vreun patron care o uraste pe shoshoaca.", transmite Mărgineanu.

"Astept de 2 (doi) ani sa se termine mizeria asta si vad ca nu da niciun semn ca s-ar termina. Am stat inchis in casa, si eu si restul lumii. Am avut magazine inchise, n-am mai putut merge la concerte, m-am adaptat cum am putut ca sa nu ma duc la dracu' cu capu' (ia uite si-o rima). Am trecut prin boala ca, deh, asa e cand cunosti multa lume si crezi ca tie nu ti se intampla. Autoritatile mi-au spus ca daca trec prin boala devin imun si mi-au dat un cod (incredibil dar adevarat... mi-au dat un cod QR!). Dupa aia s-au razgandit si au zis ca nu mai e deajuns sa iei boala ca tre' sa te si vaccinezi. M-am si vaccinat, da-i dracu de prosti insistenti!

Si uite asa s-au bagat mai multe tipuri de vaccin. L-au izolat pe ala facut de engleji (Astra Zeneca) ca pandemia a fost si contemporana cu porcaria lor de Brexit. (pandemia-porcaria... alta rima!). Usor-Usor n-a mai fost bun nici Jonhson ca, cica, ala e clasic (au ajuns si vaccinurile sa se clasicizeze ca muzica sau ca dramaturgii. Ne-am dat dracu'!). Dar, in schimb, in farmacii nu gasesti antivirale nici daca tragi cu tunul! Bun! M-am vaccinat cu cel mai 'la moda' vaccin. Doua doze ca asa zice treaba! Pfizer (cred ca asa se scrie).

Intre timp au fost vreo 4 valuri de imbolnaviri si au mai introdus niste 'restrictii'. De restrictiile alea vechi si prostesti nu s-a facut nimeni responsabil. Nimeni-Niminea! Zici ca nici n-au fost inchise TOATE restaurantele, toate specatacolele, toate muzeele, toate activitatile timp de cateva luni de zile. Zici ca nu s-a indus panica de catre presa de parca ne mancau extraterestrii de vii! Zici ca nu conteaza ca un test costa in medie 80 de euro cam peste tot si numai eu cred ca am cheltuit vreo 3.000 de euro pe teste in perioada asta (din care doar unul a iesit pozitiv, fir-ar sa fie!). S-au cam imbogatit unii!

Am facut boala, m-am si vaccinat! Dar acuma tre' sa mai fac un vaccin. Booster-ul! (are nume de SUV) De ce? Pentru ca Austria a hotarat ea-de-una-singura ca nu ma pot duce sa schiez acolo fara booster. Daca n-am booster tre sa fac PCR (as fi schiat in Romania, dar la noi mai mult stau in telescaun sau la coada decat pe schiuri in viteza). Cu doua vaccinuri la bord si boala facuta, austriecii imi mai cer un cod (ca daca nu plateam vacanta de schi din octombrie, nu ma mai duceam in tara aia plina de subalterni lispiti de simtul umorului, nici ca prizonier!).

Asa ca plec la schi si trebuie sa mai platesc un PCR (toata viata am urat PCR-ul si acuma nu mai pot umbla fara el in buzunar!), in loc sa beau bere de banii aia (80 de euro impartit la 3,5 euro halba egal doar 22 de beri ). E scumpa berea in Austria, fir-ar! Si mai ziceti voi astia mai catolici ca Papa ca suntem noi rai si necivilizati! Cand, de fapt, autoritatile sunt PRAF, n-au nimic in cap, isi dau cu stangul in dreptu' si nu isi asuma nicio responsabilitate nici sa-i pici cu ceara de albine incinsa si au comportament secretare din multinationale (alta rima!).

Dar daca s-ar merge pe renuntarea la toate restrictiile stupide gen cod QR si constientizarea populatiei ca daca se imbolnaveste o si mierleste (na ca am mai facut o rima)? Adica, sa-i faci pe oameni sa inteleaga ca: Daca ai comorbiditati si faci covid, o mierlesti taticu'. Daca te vaccinezi ai o sansa in plus si nu mai treci pe la ATI (si ATI e un fel de Styx! face legatura intre lumi). Daca nu te vaccinezi si ai comorbiditati, nu mai veni la ATI cand faci covid. Mori linistit in patul tau de acasa ca macar e mai liniste si poti sa-ti aprinzi o lumanarica de unul singur. Ca n-o sa stea nimeni langa tine.

Sistemul de Sanatate poate sa ingrijeasca un numar "n" de bolnavi. Ce e peste numarul asta... moare (din pacate!) pentru ca n-are cine sa-i ingrijeasca! Si numarul 'n' e din doar 4 cifre. Daca te vaccinezi ai o sansa in plus sa faci o forma usoara. O sansa in plus! Nu o certitudine! Dumnezeu cu mila si noi cu mintea! Nu mai sta aproape de lume si nu te mai inghesui la cozi pentru ca iei virusul si... de unde bani de flori? Daca ai comorbiditati si NU iti faci vaccin ai o nesansa mare sa mori, ba frate (sau soro)!

Daca faci vaccinul o sa ai niste simptome nasoale: greata, ameteala, durere de cap, somnolenta. Daca nu faci simptomele astea inseamna ca nici vaccinul nu prea isi va face treaba. Situatia e N A S H P A pentru toata lumea. Eu zic ca e mai simpla si mai pe intelesul lumii acest tip de comunicare clara care nu lasa niciun loc de interpretare avocateasca de duzina! Poate functioneaza mai bine decat banii aia aruncati de Stat pe geamul televiziunilor, cu mesaje goale de genul: 'Poarta masca! Fii responsabil!' Mai am o singura rugaminte: minte-ma frumos si fa-ma sa am impresia ca decizia vaccinarii imi apartine. Ca daca ma obligi, s-ar putea sa ti-o iei mai devreme sau mai tarziu. Pana si Ceausescu si-a luat-o pana la urma de la apropiatii lui.", e mesajul transmis de Mihai Mărgineanu.