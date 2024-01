Mihai Tudose una spune si alta "fumeaza". DNA tine la sertar încă un dosar de mare coruptie pe numele fostului prim-ministru

In iulie 2017 se anunta ca Philip Morris (PM), o companie producatoare de tigari va face o investitie majora de aproape 500 de milioane de intr-o fabrica din zona Otopeni.

La evenimentul de "lansare" a investitiei a fost prezent si pe atunci prim-ministrul Mihai Tudose, dupa cum a relatat toata presa din Romania. Tudose s-a laudat cu faptul ca fabrica cu pricina va produce "bio", pe motiv ca va scoate pe banda rulanta tigarete pentru aparate cu tutun incalzit, adica romanii vor fuma eco. Drept pentru care, compania producatoare a primit o serie intrega de facilitati, mai cu seama legate de teren, apoi de scutiri de taxe si accesorii.

Din partea PM s-a remarcat Alexandra Olaru, directoare - Corporate Affairs, care era intr-o relatie apropiata cu omul de casa al lui Tudose, fostul jurnalist Felix Rache, ulterior patron de posturi de televiziune de manelisti. (Olaru intre timp s-a "transferat" la Vodafone). Bineinteles ca facilitatile n-au fost gratuite. Aflam ca exista la DNA o cercetare prin care se adeveresc legaturi financiare pe filiera Olaru-Rache-Tudose, dosarul de mare coruptie fiind tinut deocamdata la sertar. In cauza exista si un denuntator.

Nu este pentru prima oara cand numele lui Felix Rache apare in dosarele DNA de coruptie. El mai este prins si in scandalul duty-free-urilor de la Otopeni, fiind catalogat si acolo drept "carausul spagilor" lui Mihai Tudose, dupa cum se consemnează pe larg in stenogramele din ancheta procurorilor.