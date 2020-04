Ministrul Mediului: 459 de incendii au fost inregistrate de la inceputul anului. Distrug padurea, mediul si biodiversitatea

Ministrul Mediului, Costel Alexe, afirma ca incendiile distrug padurea, mediul si biodiversitatea. El a prezentat, sambata seara, o statistica, potrivit careia 459 de incendii au fost inregistrate de la inceputul anului pana in 23 aprilie, cu un varf de cazuri intre 9 si 23 aprilie, perioada in care au fost raportate mai bine de jumatate.

"Incendiile distrug padurea, mediul si biodiversitatea! Incendierea miristilor, terenurilor agricole si a resturilor vegetale nu sunt actiuni de igienizare, ci fapte reprobabile ce pot scapa de sub control si produce adevarate catastrofe! 459 de incendii au fost inregistrate de la inceputul anului pana in 23 aprilie, cu un varf de cazuri intre 9 si 23 aprilie, perioada in care au fost raportate mai bine de jumatate", a scris, sambata seara, pe Facebook, ministrul Meidului. Potrivit acestuia, flacarile au afectat 3.379,2 hectare de padure.

"Ingrijorator este faptul ca, in urma cu doua saptamani, a fost raportata o suprafata de 1.600 ha mistuita de incendii. Cu totii iubim si pretuim natura si trebuie sa actionam responsabil pentru protejarea mediului inconjurator! Le multumesc voluntarilor, satenilor, pompierilor si mai ales personalului silvic! Au intervenit prompt si in conditii extrem de dificile au reusit sa opreasca dezastre de proportii", a mai scris Costel Alexe. Potrivit acestuia, cele mai afectate sunt judetele Hunedoara - 603 ha, 47 de incendii, Gorj - 444,5 ha, 52 de incendii si Maramures 418 ha, 53 incendii.