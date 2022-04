Moda office pentru bărbați - Cum ne îmbrăcăm elegant la birou în zilele de vară?

O ținută office pentru bărbați trebuie să fie adecvată ocaziei, temperaturii și stilului personal. Dacă ai nevoie de sfaturi de la specialiști în privința ținutelor ideale pentru zilele de vară în care stai închis în birou, atunci urmează următorul ghid cu idei simple pentru combinații vestimentare de succes.

Outfit-uri masculine de vară cu piese clasice

Atunci când ești în pană de idei, mizează pe eleganța clasicului. Combină elemente vestimentare atemporale și bucură-te de ținute ca la carte.

Cămășile din in

Îmbracă o pereche de jeansi, o cămașă din in și niște mocasini. Cămășile din in se potrivesc excelent și cu pantaloni puțin largi din bumbac sau in, alături de o pereche de încălțări sport.

Tricouri cu blugi

Această combinație clasică și-a câștigat popularitatea datorită confortului optim și versatilității specifice. Asortează tricouri bărbați simple, cu jeansi, plus o pereche de mocasini eleganți.

Dacă vrei să transformi un outfit sport prin excelență în ceva casual-elegant, atunci îmbracă niște pantaloni chino și un tricou simplu. Mizează pe culori neutre, precum: bej, gri, crem, bleumarin sau alb.

Sacouri colorate

Sacourile colorate imprimă o notă aparte ținutei și o scot din anonimat. O alegere inspirată este cea compusă dintr-un sacou color, cămașă uni, pantaloni chino și pantofi de piele. Pentru zilele în care preferi ceva mai lejer, îmbracă o pereche de pantaloni bărbați casual, de tip jeans jogger, de preferat într-o nuanță închisă. Cămașa clasică poate fi lăsată acasă și poți da prioritate tricoului simplu, alb, gri, bej sau bleumarin. Dacă alegi să îmbraci un sacou colorat, atunci ai grijă ca restul pieselor să fie în nuanțe uni de gri, bleumarin sau bej.

Pentru un outfit de revistă, poți înlocui pantofii sport cu pantofi de piele, mocasini sau sandale din piele în culoarea curelei sau a altei piese vestimentare.

Materiale indicate pentru confortul termic ideal

Ce poate fi mai neplăcut decât senzația de piele transpirată și haine îmbâcsite? Odată cu creșterea temperaturilor, ai grijă să folosești maiouri și tricouri din bumbac 65% (minim) și poliester, care păstrează pielea uscată. Caută nuanțe de bază care permit numeroase combinații, de la alb, negru, bleumarin, gri și până la crem sau bej.

Ținutele de vară sunt simplu de alcătuit, cu ajutorul câtorva reguli de bază și a unor piese și nuanțe atemporale, care să îți reflecte stilul vestimentar și personalitatea. Reîmprospătează-ți garderoba cu piese statement (tricouri simple, blugi închiși la culoare, pantaloni chino, sacouri sau pantofi de piele), care să corespundă mărimii tale. În caz contrar vor compromite un outfit reușit.

