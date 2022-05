Mugur Isărescu: "Păi de unde, tată, să se mai reducă impozitele?!"

Guvernatorul Băncii Naţionale a României, Mugur Isărescu, a afirmat că a auzit discuţii că ar trebui să fie reduse impozitele, menţionând că nu se poate face acest lucru în condiţiile în care veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută.

„Chiar am auzit discuţii. Noi suntem neutri aici, la Banca Naţională, nu putem să nu reacţionăm. Să se mai reducă impozitele. Păi de unde, tată, să se mai reducă impozitele? Suntem în situaţia în care suntem, de unde să mai reduci impozitele când veniturile fiscale în PIB-ul României au scăzut sub 30 la sută. Eu am fost premier un an şi ştiu cum făceam negocierea bugetului. Încercai să ai cheltuieli de 40 la sută cu venituri de 33 la sută, cât erau în anul de graţie 2000. Sunt 20 de ani de când nu numai că am rămas cu cheltuieli care uneori depăşesc 40 la sută din PIB, dorinţa de cheltuieli cel puţin, dar veniturile au căzut spre 27 la sută din PIB", a mai transmis guvernatorul BNR.