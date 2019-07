Mugur Isarescu, despre imprumuturile pe care le face Guvernul: Problema e ce anume facem cu banii

Guvernatorul BNR, Mugur Isarescu, afirma ca, desi ne-am imprumutat foarte mult in acest an, Romania se afla printre tarile cu cea mai mica datorie. Problema este insa, spune el, ce anume face Guvernul cu banii imprumutati.

"Indatorarea tarii arata bine, ponderea datoriei nu a crescut ca pondere in PIB. Suntem la 35% datorie publica in PIB, printre tarile cu cea mai mica datorie. Agentiile de rating vad asta, iar imprumuturie Romaniei se fac in volume mari si la dobanzi mici. Problema nu asta e, ci ce anume facem cu banii", a declarat Mugur Isarescu, miercuri, la lansarea Raportului Anual al Bancii Centrale.

Guvernul a imprumutat marti din piata externa 2 miliarde de euro prin vanzarea de eurobonduri pe 12 si 30 de ani, dupa ce mai luase si in luna martie alte trei miliarde de euro. Pentru imprumutul de 3 miliarde de euro din martie, ministrul de Finante Eugen Teodorovici a dat vina pe cresterea PIB. La inceputul anului, Ministerul de Finante a anuntat ca in 2019 se va imprumuta cu 4,25 miliarde de euro de pe piete externe. Asadar, dupa imprumutul de ieri, s-a depasit cu mult aceasta suma, ajungand la 5 miliarde de euro.

In total, Guvernul vrea sa imprumute anul acesta 15 miliarde de euro, din tara si din strainatate. Mai mult de jumatate din suma va fi folosita pentru plata altor datorii scadente, iar restul pentru acoperirea deficitului bugetar. In luna iunie, presedintele Klaus Iohannis a atras atentia ca exista un apetit tot mai crescut al Guvernului pentru imprumuturi, care au ajuns sa se faca la "cel mai ridicat cost din intreaga UE", romanii fiind cei care urmeaza sa achite "nota de plata a unei guvernari dezastruoase".

In context, Klaus Iohannis a reamintit ca a retrimis bugetul spre reexaminare in Parlament pe buna dreptate si iata ca, "intre timp, vulnerabilitatile se adancesc, administratiile publice incep sa explice cum stau problemele".