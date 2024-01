În plină criză bugetară, România mai cumpără rachete de peste un miliard de euro

România achiziţionează 200 de rachete Patriot printr-un program comun la nivel NATO, iar costul estimat pentru cumpărarea acestora este de peste un miliard de euro, fără TVA, preţ în care sunt incluse piese de schimb şi servicii conexe, a anunţat Ministerul Apărării Naţionale.

"Ministerul Apărării Naţionale salută semnarea de către Agenţia NATO pentru Sprijin şi Achiziţii (NATO Support and Procurement Agency / NSPA) a contractului de achiziţionare în comun, a până la 1.000 de rachete PAC-2 GEM-T pentru sistemele de rachete sol-aer PATRIOT aflate în dotarea Germaniei, Ţărilor de Jos, României şi Spaniei. În acest sens, NSPA a atribuit un contract către Compania COMLOG / Germania, pentru fabricarea rachetelor în Europa, care vor fi omologate printr-un acord FMS (Foreign Military Sales) tip LOA (Letter of Offer and Acceptance) de către Guvernul Statelor Unite ale Americii", a transmis Ministerul Apărării Naţionale.