Național lansează o ipoteză cutremurătoare: SARS-Cov-2 a fost pulverizat în mod repetat în toate colțurile lumii!

Medicii consideră că varianta scăpării accidentale din laborator a virusului SARS-Cov-2 nu se susține. Argumentele în favoarea acestei ipoteze sunt legate de contagiozitatea extrem de scăzută a variantei originale a Covid, astfel că acesta nu avea cum să se răspândească atât de repede în toate colțurile lumii. Mai mult decât atât, având în vedere că s-a admis oficial că SARS-Cov-2 este o armă biologică, și presupusul antidot, care a provocat probleme majore de sănătate, ar fi, de fapt, tot o armă biologică.

Când OMS și Comisia Europeană vorbesc despre pregătiri pentru o viitoare pandemie ne întoarcem, involuntar, la momentul zero. Cum a ajuns un virus fabricat în laborator să provoace o pandemie? Prinși în diversiunea pasării responsabilității de la chinezi, la americani și la francezi, am pierdut esențialul. Și anume că SARS-Cov-2 a fost creat ca armă biologică. Medicii spun însă că răspânirea acestui virus fabricat în laborator nu a fost deloc naturală, ci s-a făcut în mod deliberat și repetat, tocmai pentru a crea imaginea unei pandemii globale, scrie National.

"Am mai spus. SARS-Cov-2 este armă biologică, s-a dovedit că a fost produs în scopul de a face rău populației. Mai mult decât atât, după părerea mea, virusul nu a fost eliberat sau scăpat în Wuhan așa, la un pacient zero, care a transmis la pacientul 1,2,3 și-așa mai departe, așa cum s-a gândit toată lumea la un moment dat, ci el a fost transportat și eliberat în fiecare zonă a globului. Iar în fiecare zonă, și țară, poate chiar la nivel de țară în fiecare regiune, virusul a fost eliberat în mod intenționat și în mod repetat. Este o ipoteză pe care o avansez pe baza comparării vitezei de răspândire a virusului în varianta Alfa, cea originală. S-a văzut foarte clar și noi am avut nenumărate cazuri în care s-au prezentat soț și soție și doar unul dintre ei avea simptomatologie Covid, iar celălalt era testat negativ. Ce înseamnă acest lucru? Că nivelul de contagiozitate era extrem de scăzut, deci mult, mult sub nivelul declarat", ne-a declarat dr. Oana Mihaela Secară.

Faptul că am asistat la o înmulțire a numărului de cazuri vine să susțină ipoteza introducerii virusului în mod repetat în diferite comunități și pe cât posibil simultan, pe tot mapamondul, astfel încât să se simuleze o viteză de transmitere mult mai mare decât era în realitate, ne mai spune dr. Oana Mihaela Secară. "Iar antidotul s-a dovedit a fi a doua armă biologică pe care au folosit-o, sub denumirea de vaccin, deși nu are calități nici de prevenție sau de altceva. Iar de efecte adverse nici nu se poate vorbi, pentru că, fiind armă biologică, are efectele unei arme biologice. Faptul că autoritățile europene continuă să nege acest lucru nu ajută deloc, pentru că se pierde din credibilitate. În acest moment chiar și persoanele care nu au pregătire în domeniul medical și observă ce se întâmplă cu cei care au primit ARN mesager, fie că este un atac pe sistemul imunitar, fie că persoana a dezvoltat diferite patologii la scurt timp după vaccinare, fie că au murit membri ai diferitelor familii sau sunt grav bolnavi. Chiar și cei care s-au vaccinat vin și spun că au făcut o mare greșeală, pentru că văd ce probleme de sănătate au", ne-a precizat dr. Oana Mihaela Secară. Aceasta arată că populația nu este, așa cum cred autoritățile, în totalitate ignorantă, și că oamenii au un discernământ, un bun simț și o intuiție și sesizează contradicțiile între ceea ce se întâmplă în realitate și ceea ce se spune.

Deși în România nu există nicio raportare a efectelor adverse, nu există nicio statistică, medicii observă direct ceea ce se întâmplă cu personalul din spitale, care a fost obligat, într-o anumită măsură, să accepte acest produs și care s-a vaccinat într-o proporție semnficiativ mai mare față de populația generală. "Aici se vede că a crescut frecvența neoplasmelor, a crescut frecvența diferitelor afecțiuni cauzate de tulburări de coagulare, cum ar fi infarctul sau accidentul vascular, și a crescut frecvența bolilor autoimune. Deși neoficial, sunt foarte multe departamente în spitalele din țară unde personalul medical discută și face observații foarte clare cu privire la patologiile care se prezintă pe sectorul respectiv, făcând legătura cu vaccinul anti-Covid. Cancere care evoluează rapid, fără a putea fi aproape deloc influențate de terapiile pe care le folosim, ceea ce în trecut nu se întâmpla, pentru că puteam cât de cât să încetinim evoluția bolii sau să creștem rata de supraviețuire la 5 ani, la 10 ani. Acum nu mai avem această posibilitate în multe situații, adică devin cazuri foarte grave de la început și la persoane din ce în ce mai tinere", a mai afirmat dr. Oana Mihaela Secară.