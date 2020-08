Nelu Tataru: "Am ajuns la 1.034 de paturi la ATI pentru pacientii cu noul coronavirus"

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat, miercuri, ca, in prezent, sunt functionale 1.034 de paturi de terapie intensiva complet echipate pentru patologia COVID-19.

"Au dotarea completa pentru patologie COVID, tot ce inseamna ventilatoare, tot ce inseamna monitoare, tot ce inseamna injectomate. Acum trei saptamani aveam 840 de paturi. Prin operationalizare la tot ce inseamna spitalele care au revenit - Ilfov, Witing, Elias, precum si celelalte spitale din tara - am ajuns la 1.034 de paturi.

Ieri, in evaluarea pe care am facut-o, si in judetul Bihor, de exemplu, Spitalul Municipal, Spitalul Judetean isi puteau mari capacitatea de paturi de terapie intensiva de la 18 la 35, ambele spitale", a precizat Tataru.

Pe de alta parte, el a spus ca, in acest moment, "inca nu este cazul" redeschiderii restaurantelor in spatiu inchis.

"In masura in care vom vedea ca avem o stabilizare a numarului de cazuri noi de la o zi la alta, cu tendinta de scadere, putem sa ne gandim, in conformitate cu niste reguli care trebuie respectate, sa putem deschide si aceste restaurante. In acest moment, inca nu este cazul", a explicat ministrul.

Nelu Tataru a facut miercuri o vizita la santierul unui spital privat din Bucuresti.

Numarul pacientilor la ATI a ajuns marti la 479, intr-o usoara scadere fata de ziua anterioara cand au fost 497. In urma cu o luna, numarul acestora era de doar 293.

Ministrul Sanatatii, Nelu Tataru, a declarat ca in ultima perioada se observa o scadere a mediei de varsta a persoanelor infectate cu noul coronavirus, precum si o crestere a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere.

"Suntem in cea de-a doua faza sau a doua cocoasa a primului val pandemic. Dupa cum ati putut vedea, in ultima saptamana, se incearca o stabilizare a numarului de cazuri avand acel platou in fierastrau. Nu tine doar de noi ca si sistem medical, iar aceasta pandemie nu se transeaza in spital. Aceasta pandemie se transeaza in prespital. (...) Respectarea unor reguli va duce la scaderea transmiterii in comunitate si la scaderea numarului de cazuri. In ultima perioada, avem o scadere a mediei de varsta a cazurilor infectate, dupa cum avem si o crestere a a numarului de cazuri grave la persoane relativ tinere", a spus Tataru.